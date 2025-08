Französisches Studio Toe Bean Club enthüllt einzigartiges Magical-Girl-RPG „Mirage: Miracle Quest“ Spieler:innen entfesseln ihre innere mystische Energie und begeben sich auf eine lebensverändernde Reise. Toe Bean Club, ein neues unabhängiges französisches Studio mit Sitz in Straßburg, hat heute den ersten Trailer zu Mirage: Miracle Quest veröffentlicht. Der Titel ist eine moderne Neuinterpretation klassischer, rundenbasierter Rollenspiele und verbindet strategische Tiefe mit dem Stil der Magical-Girl-Ästhetik. Entwickelt wird das Spiel von einem erfahrenen Team, das sowohl an Animationsfilmen (Sony Pictures Animation, Remembers) als auch an Videospielen (Classics F5, Astra Logica) mitgewirkt hat. Der Launch ist für PC geplant. Den Trailer gibt es HIER zu sehen In einer retro-inspirierten, handgemalten Spielwelt durchqueren die Spieler:innen den Kontinent Andafy, der kulturell und visuell von Madagaskar, Frankreich und Japan geprägt ist. Sie schlüpfen in die Rolle von Mirage, einer jungen Exorzistin, deren ruhiges Leben aus den Fugen gerät, als eine mysteriöse Kreatur ihre Heimatstadt verwüstet – und im Sterben den Namen ihrer Großmutter flüstert. Gemeinsam mit einer liebenswerten Truppe an Verbündeten begibt sich Mirage auf eine gefährliche Reise, um ihre wahre Kraft zu entfesseln und die dunklen Geheimnisse des Landes zu lüften.



Mirage: Miracle Quest modernisiert das klassische, rundenbasierte Kampfsystem durch Deckbuilding-Mechaniken, die es den Spieler:innen ermöglichen, ihren Spielstil individuell anzupassen, mächtige Synergien zu entwickeln und jede Begegnung mit frischer Strategie anzugehen. Im Laufe des Abenteuers stellen sich die Spieler:innen mächtigen Feind:innen, bringen gequälte Geister zur Ruhe und erkunden eine Welt voller Herausforderungen und Wunder. Dabei knüpfen sie Bindungen zu ihren Gefährt:innen und gehen den Weg, um eine wahre Exorzistin zu werden – im Kampf gegen die dunklen Kräfte, die die Welt bedrohen.



Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht – dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Spieler:innen können den Titel bereits jetzt auf Steam auf ihre Wishlist setzen. Den Entwickler:innen kann auf X, TikTok, Instagram,Bluesky, LinkedIn gefolgt werden. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.