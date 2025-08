Erschaffe dein Traumreich im Ghibli‑inspirierten City‑Builder RAEV auf der Gamescom 2025! Deine charmanten, fuchsähnlichen Bürger erwarten deine Herrschaft, Majestät! Öffne die Tore zu deinem Königreich erstmals auf der Gamescom 2025! RAEV: Kingdom on the Distant Shores feiert seine spielbare Premiere am Stand von Ravine Games in Halle 10‑1, Stand B060 vom 20. bis 24. August! Entwickelt von Ravine Games und veröffentlicht von V Publishing bietet RAEV den Spielern ein strategisches Abenteuer, das sich über einen gesamten Kontinent erstreckt. RAEV ist ein innovativer City‑Builder, der großflächigen Städtebau, strategisches Ressourcenmanagement und dynamisches Storytelling miteinander verbindet – stark beeinflusst von deinen Entscheidungen. Die auf der Gamescom gezeigte Demo gibt angehenden Herrschern einen ersten Vorgeschmack auf die Macht. Gestalte jedes Detail deines Reiches frei – von den kleinsten Dörfern bis zu den bevölkerungsreichsten Städten. Führe Echtzeit‑Gefechte, um deine Bürger siegreich zu verteidigen. Mit über 60 Gebäudetypen und mehr als 20 Einheitentypen in 3 unterschiedlichen Biomen kannst du dein Königreich ganz nach deinen Vorstellungen errichten. Lerne deine Raevins kennen – ihre einzigartigen Persönlichkeiten und Eigenheiten machen sie zum Herzstück deines Reiches!

Haupt-Features von RAEV Dein Königreich, dein Imperium: Gestalte detaillierte Stadtlandschaften in deinem gesamten Reich – von belebten Metropolen bis hin zu den entlegensten Dörfern. Triff Entscheidungen, die das Schicksal deiner Raevins bestimmen, und errichte zahlreiche Städte, die sie ihr Zuhause nennen können.

Das Schicksal eines Königreichs: Finde die Balance zwischen Ressourcenmanagement, Handel und Diplomatie, und errichte Verteidigungsanlagen, um sicherzustellen, dass dein Reich auch angesichts wachsender Herausforderungen gedeiht.

Triff die Raevins: Ob beim Ressourcensammeln oder auf Expedition – jeder Raevin hat eine einzigartige Persönlichkeit und Fähigkeit und spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau deines Imperiums. Ihr Schicksal liegt in deinen Händen.

Freiheit beim Bauen: Baue ohne Rastervorgaben und platziere Gebäude und Straßen genau dort, wo du möchtest – für grenzenlose Kreativität. Von mächtigen Burgen über friedliche Gärten bis hin zu geschäftigen Handelspunkten – erschaffe eine Welt, die dem Zahn der Zeit standhält. Tauche schon vor dem offiziellen Release 2026 in die RAEV-Demo ein – am Stand von Ravine Games (Halle 10‑1, Stand B060) auf der Gamescom 2025 vom 20. bis 24. August!

Eifrige Herrscher können das Spiel schon heute auf Steam auf die Wunschliste setzen. Bleibe mit exklusiven Vorschauen, Entwickler-Einblicken und Beta-Test-Möglichkeiten auf dem Laufenden, indem du Ravine Games auf Twitter/X, BlueSky, TikTok, Instagram und Facebook folgst. Besuche außerdem das Reddit-Forum, trete dem offiziellen Discord bei und informiere dich auf raevgame.com. Über Ravine Games Ravine Games ist ein junges Studio, das kreative, fesselnde und zugängliche Spiele mit einer besonderen Note erschafft. Der Fokus liegt auf narrativen Spielen, die die Grenzen des Machbaren erweitern und den Spielern ein Gefühl der persönlichen Mitgestaltung ihres Erlebnisses geben. Das erste Projekt des Studios ist RAEV, ein Kingdom-Builder, in dem du aus einem einzigen Dorf ein ganzes Imperium erschaffst. Mehr Informationen unter ravinegames.com.