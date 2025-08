Sieh dir hier den Rising Heat‑GCX‑Trailer an:

YouTube Rising Heat katapultiert dich als Kampfpilot in die Arena, wo du gegen Schwärme außerirdischer Organismen antreten musst, die nur eines im Sinn haben: totale Zerstörung. Das spielinterne, schwungbasierte Bewegungssystem sorgt für physikgetriebene Flugsteuerung, die Piloten herausfordert, ihr Flugzeug wirklich zu meistern. Es gibt dabei keine einzige Strategie zum Erfolg – schlängle dich durch Feinde hindurch, umkreise sie und feuere, oder presche mit der brandneuen „Tackle“-Manövertechnik direkt durch die gegnerische Horde. Loadouts sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg in Rising Heat, mit unzähligen Kombinationen aus Piloten, Schiffen und sogenannten Hacks, die aufgerüstet, integriert oder miteinander verschmolzen werden können. Durch das Kombinieren von Hacks entdeckst du Synergien, die perfekt zu deinem Spielstil passen. Im Koop‑Modus ist Koordination entscheidend: Dein Schiff ist mit dem deines Partners durch einen tödlichen Energiestrahl verbunden, der Gegner in Stücke reißen kann – aber unkoordiniertes Manövrieren kann deinen Flügelmann direkt ins Verderben ziehen. Wie du in der Arena kämpfst, entscheidest du, Captain. Haupt-Features von Rising Heat: Do A Barrel Roll! – Meistere ein dynamisches, schwungbasiertes Bewegungssystem. Richte mehrere Gegner gleichzeitig ins Visier, um eine Serie präziser Tackles auszuführen, die verheerenden Schaden verursachen, während du zwischen einer Flut gegnerischer Geschosse hin‑ und herprallst!

Passe dein Loadout an – Jeder Pilotensitz hat nur begrenzten Stauraum. Dort kannst du Hacks aufrüsten, integrieren und kombinieren, um vielseitige Builds zu erstellen. Unterschiedliche Strategien beim Einkauf, bei der Platzierung der Hacks, der Aktionsreihenfolge und sogar der Nutzung negativer Werte helfen dir, das Maximum aus jedem Build herauszuholen.

Plan of Attack – Ein guter Pilot muss seine Einsätze sorgfältig planen – inklusive der Wahl des Piloten, Schiffs, Hacks und der Waffen. Da sich die Aliens anpassen, muss ein erfolgreicher Pilot stets einen Schritt voraus sein.

Flieg mit einem Freund – Im Koop‑Modus sind zwei Piloten durch einen hochgeladenen Strahl verbunden, der für massenhafte Zerstörung sorgt… vorausgesetzt, sie passen aufeinander auf. Rising Heat erscheint noch dieses Jahr für Windows PC via Steam. Fans können das Spiel schon heute auf ihre Wunschliste setzen und die Demo spielen. Neben Rising Heat werden auch weitere kommende Titel von Apogee Entertainment auf der gamescom 2025 für die anwesende Presse spielbar sein. Mehr Informationen zu Apogee Entertainment findest du unter www.apogeeent.com, auf Bluesky, X (Twitter), Facebook, Threads und Instagram, auf YouTube sowie in der Community auf Discord. Rising Heat | Demo Trailer | Play Now on Steam!