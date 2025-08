Xbox Game Pass: Highlights im August Neue Spiele im Game Pass Heute verfügbar – Rain World (Cloud, Konsole, PC)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) 6. August –(Xbox Series X|S)

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) 6. August –(Xbox Series X|S)

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) 6. August –(Xbox Series X|S)

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) 6. August –(Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Konsole, PC) 7. August –(Cloud, Konsole, PC)

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole, PC) 12. August –(Cloud, Konsole, PC)

14. August – 9 Kings (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Falls Du es verpasst hast Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC) Jetzt verfügbar –(Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)

Es ist an der Zeit, die Welt des Extremsports zu erobern. Schnapp Dir Dein Snowboard und stürze Dich in die steilen, verschneiten Hänge oder fahre mit Deinem Mountainboard über das raue, üppige Gelände! Hast Du Lust, Dich mit einem Team der Herausforderung zu stellen? Tritt gegen Descenders-Spieler*innen aus aller Welt an und bezwinge den Berg!





Jetzt verfügbar – He Is Coming (Game Preview) (PC)

Tief in den vergessenen Winkeln der Welt regt sich eine dunkle Macht – der Dämonenkönig erhebt sich ein weiteres Mal. Schärfe Deinen Verstand, suche nach mächtigen Artefakten und stelle Dich der Apokalypse in diesem Roguelite-RPG-Auto-Battler. DLC / Game Updates 7. August – EA Sports Madden NFL 26: Early Access Trial

Genieße jeden atemberaubenden Moment mit einer zehnstündigen Testversion, die über Game Pass Ultimate und EA Play verfügbar ist und via Xbox Cloud Gaming (Beta) und die Xbox App für PC gespielt werden kann. Mit Deiner EA Play-Mitgliedschaft erhältst Du zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Spiel, wertvolle Madden Points und andere digitale EA-Käufe. Sichere Dir wiederkehrende Belohnungen, darunter Ultimate Team-Packs. Außerdem erhältst Du bis zum 11. September ein Willkommenspaket.





Entdecke neue Möglichkeiten, Senuas brutalem Kampf ums Überleben zu folgen – mit dem Performance-Modus für Xbox Series X, der Grafikvoreinstellung „sehr hoch“, dem Kampfmodus „Dark Rot“, einem verbesserten Fotomodus und erklärenden Kommentaren der Entwickler*innen.





Sea of Thieves: Season 17 14. August –

Die Schmugglerliga ist eingetroffen und mit ihr riskante Schmugglerfahrten, bei denen die Crews wertvolle – und gefährliche – neue Frachten transportieren. Außerdem planen sie einen gewagten Raubüberfall, bei dem Piraten eine wichtige Rolle spielen. Und da die Skelettfestungen frische Verstärkung erhalten, ist Spannung pur angesagt! In-Game-Vorteile 6. August – Smite 2: Phantom Seas Poseidon Drop (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Beherrsche die Tiefen mit gespenstischer Macht. Sichere Dir diesen Drop, um Poseidon, den griechischen Gott der Meere, und seinen Skin „Phantom Seas“ zu erhalten!





7. August – Naraka Bladepoint: Phoenix Princess Bundle (Cloud, Konsole, PC)

Der neue Held Inor Wan ist ab sofort verfügbar! Schalte in Naraka: Bladepoint exklusive Xbox-Kopfbedeckungen, das Phoenix Princess Pack (Justina Gu), eine kostenlose Testversion für alle Held*innen einschließlich des neuen Helden und vieles mehr frei.





Hol Dir den einzigartigen Schneckenaufkleber, einen RP- und einen SL-Booster von +75 Prozent für jeweils zehn Gefechte, 150.000 Silberlöwen, zwei Tage Premium-Zugang und das US-Starterpaket!





12. August – Enlisted: Game Pass Bonus (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Erhalte fünf Erscheinungsbilder und Rufzeichen für Soldaten, zwei Änderungsaufträge für Trupp-Upgrades, 2100 Silberstücke, sieben Tage Premium-Zugang und bringe Deine Armee mit dem USA-Starterpack auf Vordermann.

14. August – Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 3 (Cloud, Konsole, PC)

Sichere Dir ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone. Enthält zwei Operator-Skins, drei Waffen-Blueprints, ein Waffen-Charm, einen Finishing-Move, zwei Ladebildschirme, ein Spray, einen großen Sticker, einen 2XP-Token und einen 2WXP-Token (beide gültig für jeweils eine Stunde). Xbox Game Pass Ultimate-Perks 5. August – Sea of Thieves: Rare Ruby Emote

Feiere für begrenzte Zeit das 40-jährige Jubiläum von Rare mit diesem Emote und schmücke Dich mit einem Rubin, der ein zeitloses Symbol umschließt. Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. August

Die folgenden Spiele werden die Game Pass-Bibliothek am 15. August verlassen. Doch es gibt noch mehr als genug Zeit, sie zu spielen, bevor sie verschwinden. Nutze Deinen Mitgliedschaftsrabatt von bis zu 20 Prozent, um sie in Deiner Sammlung zu behalten. Anthem (Konsole, PC) EA Play (Konsole, PC) EA Play

Farming Simulator 22 (Cloud, Konsole, PC) (Cloud, Konsole, PC)

Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC) (Cloud, Konsole, PC)