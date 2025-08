Hela soll 2026 Spielerinnen und Spieler auf der Nintendo Switch 2 in ihren Bann ziehen Sieh dir den neuen Switch‑2‑Release‑Trailer an, der während der jüngsten Nintendo Direct vorgestellt wurde. Knights Peak und Windup Games freuen sich bekanntzugeben, dass ihr herzerwärmendes Third‑Person‑Open‑World‑Abenteuer Hela , inspiriert von der skandinavischen Folklore, 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Das hochgelobte Debütspiel der Schöpfer der Unravel‑Reihe erscheint außerdem für Xbox Series S|X, PlayStation 5 und PC. Die Ankündigung folgte auf die exklusive Trailer‑Premiere während der jüngsten Nintendo Direct. Sieh dir hier den Hela Nintendo Direct: Partner Showcase‑Trailer an:

YouTube Sieh dir hier den‑Trailer an: „Wir sind unglaublich begeistert, Teil der Nintendo Direct zu sein und Hela endlich einer neuen Gruppe von Fans vorzustellen, die schon lange gefragt haben, ob das Spiel auf Switch erscheinen wird,“ sagte Alexander Benitez, Head of Studio bei Windup Games. „Gemeinsam mit unserem Publisher Knights Peak fühlen wir uns geehrt und glauben fest daran, dass Hela perfekt in die Nintendo‑Switch‑2‑Reihe passt – ein Titel, der direkt den Geschmack und die Erwartungen seines Publikums trifft.“ „Die Nintendo Switch 2 und Hela sind eine ideale Kombination – nicht nur, weil die Konsole die perfekte Bühne für Helas herzerwärmendes Abenteuer bietet, sondern auch, weil die leidenschaftliche Nintendo‑Community für ihre Wertschätzung von Spielen bekannt ist, die Trost und Bedeutung vermitteln – Werte, für die Hela steht,“ ergänzt Eugenio Vitale, VP of Publishing bei Knights Peak. „Ob zu Hause oder unterwegs – Spielerinnen und Spieler können frei entscheiden, wie und wo sie in Hela eintauchen möchten.“ Hela ist ein Third‑Person‑Abenteuer inmitten der wunderschönen, nördlichen Natur Skandinaviens und erzählt die bezaubernde Geschichte einer freundlichen Hexe und ihrer tierischen Gefährten – wendigen Mäusen mit magischen Fähigkeiten. Seit Generationen nutzt die Hexe ihre Magie, um den Menschen vor Ort zu helfen, doch nun ist sie selbst erkrankt und braucht Hilfe. Die Spielerinnen und Spieler brechen auf eine Reise auf, um die Hexe zu heilen – mit einer Mischung aus Erkundung magischer Landschaften, Sammeln von Ressourcen, Rätseln, Action und Trankbrauen. Eine Hands‑off‑Demo sowie eine Fragerunde finden am 14. August um 19:00 Uhr MESZ (1PM EDT / 10AM PDT) statt. Interessierte können sich melden, um Details zur Teilnahme zu erhalten. Veröffentlichung Hela, das herzerwärmende Third‑Person‑Open‑World‑Abenteuer, erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series S|X, PlayStation 5 sowie PC (Steam & Epic Games Store).

Mehr Informationen: https://www.helagame.com Über Windup Games

Windup Games ist ein Videospielentwicklungsstudio mit Sitz in Umeå, Nordschweden. Das Team entwickelt Spiele und Arbeitsumfelder, die Spielfreude fördern, Trost spenden und Menschen zum Aufblühen bringen. Aktuell arbeitet das Studio an einem Multiplayer‑3D‑Abenteuer, das Millionen Menschen Freude und Bedeutung schenken soll. Über Knights Peak Interactive

Knights Peak Interactive, eine Division von MY.GAMES, ist ein Spiele‑Publisher, der weltweit mit einer Vielzahl von Entwicklern zusammenarbeitet. Das Unternehmen setzt sich für Gleichberechtigung ein und unterstützt sowohl neue als auch etablierte Studios dabei, ihre Marken international auszubauen. Knights Peak sieht Spiele als Portale in immersive Geschichten, die Spielerinnen und Spielern eine Vielzahl von Abenteuern in einer einladenden Umgebung eröffnen.

Mehr unter: https://www.knightspeak.com Hela | Release Window Announcement Trailer