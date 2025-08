Ab sofort geöffnet! Die gemütliche Tavernen‑Management‑Simulation Magic Inn startet heute auf Steam in den Early Access.

Manage your own magical tavern and bond with magical guests in this tale of tragedy and redemption

Führe deine eigene magische Taverne und knüpfe Beziehungen zu außergewöhnlichen Gästen in einer Geschichte voller Tragik und Erlösung.

Purpledoor Studios freut sich, angehende Gastwirte in Magic Inn willkommen zu heißen. Das Spiel erscheint heute offiziell im Early Access für PC via Steam! Als verstoßener Zauberer, der nun zum Wirt geworden ist, liegt es an dir, dafür zu sorgen, dass in deiner magischen Taverne alles reibungslos läuft – von der Gestaltung der Speisekarte über die Einstellung des richtigen Personals bis hin zu Beziehungen mit Gästen aus allen Lebensbereichen… sogar mit Geistern!

Begib dich auf eine Reise, in der sich Magie und Gastfreundschaft verbinden. Wirke Elementarzauber, um zu kochen, zu reinigen und zu servieren, während du Speisekarten, Personal und Zimmer deiner belebten Taverne verwaltest. Jeder Gast ist einzigartig – interagiere mit ihnen, um ein Netzwerk treuer Stammgäste aufzubauen, die dir Zutaten bringen und an Expeditionen teilnehmen, um seltene Handwerksmaterialien zu sammeln. Steige im Level auf, experimentiere mit Deck‑Building und Kartengefechten, um bessere Angebote auszuhandeln, oder flirte mit deiner romantischen Bekanntschaft. Stelle hochwertige Möbel und magische Dekorationen her, um deine kleine Taverne in ein 5‑Sterne‑Magiegasthaus zu verwandeln.

Early‑Access‑Features:

Zimmer nach Maß: Steigere die Zufriedenheit deiner Gäste, indem du individuelle Zimmer einrichtest, die perfekt zu bestimmten Gästetypen passen. Deine Banditen‑Gäste werden begeistert sein, wenn sie ein Waffen‑Zimmer sehen!

Zusätzliche Zauber: Schwitzen war gestern! Wirke Zauber, um Tische zu reinigen, Teller zu tragen und Kerzen anzuzünden – so hast du mehr Zeit, um Bindungen zu deinen Stammgästen aufzubauen.

Es steckt in den Karten: Führe gesprächsbasierte Kartenduelle, die Handlungen wie Verhandlung, Überzeugung oder Anziehung simulieren.

… und vieles mehr!

Triff jeden Gast, um mehr über seine Geschichte zu erfahren und zugleich die Fäden deiner eigenen zu entwirren. Baue dauerhafte Beziehungen auf und entwickle eine florierende Taverne in Magic Inn, ab heute auf Steam für 14,99 US‑Dollar erhältlich. Zur Einführung erhalten Gastwirte einen zeitlich begrenzten 10 %‑Rabatt.



Über Purpledoor Studios

Purpledoor Studios ist ein unabhängiges Studio mit Sitz in Prag, gegründet von Spiele‑Enthusiasten und Harry‑Potter‑Fans, die den Mangel an Spielen im Stil von Harry Potter ändern wollen. Aktuell arbeitet das Studio an Magic Inn.