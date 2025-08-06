Bohemia Interactive gibt bekannt, dass DayZ zu den PlayStation Plus-Spielen des Monats August gehört.

DayZ ist für alle PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder erhältlich und versetzt Spieler:innen in eine große, postapokalyptische Welt, in der jede Entscheidung zählt und jede Begegnung die letzte sein könnte. Ziel ist es zu plündern, zu überleben und menschlich zu bleiben in einem Land, welches von Infizierten und von anderen Spieler:innen überrannt wird.

Auch nach mehr als einem Jahrzehnt ist DayZ noch immer ein Erfolg. Die letzte DayZ-Erweiterung Frostline* brach mehrere Spielerrekorde und mit einer weiteren großen Erweiterung, DayZ Badlands, die sich in Entwicklung befindet, bietet sich derzeit eine gute Gelegenheit, um in das Spiel einzusteigen.

Egal, ob Spieler:innen Chernarus zum ersten Mal entdecken oder nach einer langen Pause zurückkehren, die Welt von DayZ hat sich weiterentwickelt. Neue Waffen, Mechaniken und Inhalte haben dazu beigetragen, eines der kultigsten Survival-Erlebnisse zu schaffen, das jetzt auf PlayStation zugänglicher denn je ist.

Mehr zu DayZ und Bohemia Interactive gibt es auf der Webseite, Twitter (X), Facebook, YouTube und LinkedIn.

*Die Erweiterung DayZ Frostline ist nicht in der PS Plus-Version enthalten.



