KOEI TECMO feiert das 25-jährige Jubiläum der Dynasty Warriors-Reihe

Fans können in die Feierlichkeiten miteinstimmen und sich über brandneue Inhalte für DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, ein neues Remaster und mehr freuen

am Wochenende starteten KOEI TECMO und Entwickler Omega Force die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der beliebten Taktik-Action-Reihe DYNASTY WARRIORS mit der Veröffentlichung einer besonderen Jubiläums-Webseite und einem passenden Trailer. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten kündigte KOEI TECMO das Remaster eines Klassikers der Serie an und bestätigte die Entwicklung eines umfangreichen DLCs für DYNASTY WARRIORS: ORIGINS auf PlayStation®5, Xbox Series X|S und Windows-PCs über Steam®.

Der Jubiläums-Trailer kann hier angesehen werden: https://youtu.be/-qlDkMLMoSg

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS wurde am 17. Januar diesen Jahres veröffentlicht und ist eine neue, tiefere Interpretation der traditionellen Erzählung der Drei Reiche. Spieler schlüpfen in die Rolle eines namenlosen Helden und versuchen, den Frieden auf den realistischsten Schlachtfeldern mit der größten Anzahl von Soldaten in der Geschichte der DYNASTY WARRIORS-Reihe wiederherzustellen. Nach dem erfolgreichen Launch des Spiels, das sich weltweit über 1 Million Mal verkauft hat, kündigte Omega Force ein sich in der Entwicklung befindliches umfangreiches DLC an, um das Spielerlebnis und die Reise durch die Drei Reiche zu erweitern.

Weitere Updates werden auf der Jubiläums-Webseite und über die offiziellen sozialen Kanäle bekannt gegeben.

Spieler, die die rasanten „1 gegen 1.000“-Schlachten dieser Taktik-Action-Reihe erleben möchten, können im Rahmen der Sommer-Sales* auf PlayStation®, Xbox und Steam® einen Rabatt von 25 % auf die Standard- und Deluxe-Editionen von DYNASTY WARRIORS: ORIGINS und bis zu 70 % auf verschiedene DYNASTY WARRIORS-Titel erhalten.

* Der PlayStation®-Sale endet am 13. August, der Steam®-Sale am 11. August und der Xbox-Sale am 8. August.

Weiterführende Links

DYNASTY WARRIORS 25-jähriges Jubiläum – offizielle Webseite:

https://www.koeitecmoeurope.com/smusou25th/uk/

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS – offizielle Webseite: https://www.koeitecmoeurope.com/dw_origins/de/

KOEI TECMO Europe Sale-Seite: https://www.koeitecmoeurope.com/sale/

