Überlebt bis zur 5. Welle in Call to Arms und erhaltet bis 1. September die robuste Garnisonshose und den -gürtel

Schließt drei tägliche Herausforderungen an einem beliebigen Tag bis zum 1. September ab und schaltet das Intrige-Emote frei

Spielt Red Dead Online zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 5. August und 1. September und erhaltet die Rowberrow-Hose und 3x Großwildfleisch mit Ackerminze

Rabatte:

5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 50 % Rabatt auf den Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, das Wundertonikum, das starke Wundertonikum und das Zähigkeitstonikum, 40 % auf verschiedene Outfits für Kopfgeldjäger und die Waffenvariante des LeMat-Revolvers für renommierte Kopfgeldjäger, Scharfschützengewehre und Revolver, Stiefel, Waffengurte und Zweitholster sowie 30 % Rabatt auf Bretonen und Araber