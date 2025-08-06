 

in Red Dead Online hat die Kopfgeldjagd-Saison begonnen: Liefert flüchtige Verbrecher dem Gesetz aus und verdient zusätzliche Belohnungen bei Kopfgeldjägeraktivitäten, darunter 3x RDO$ und XP bei regulären Kopfgeldjagden. Wenn ihr alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander abschließt, erhaltet ihr den grau-blauen Morgenfrack.

 

Die Highlights des Monats: 

  • 3x RDO$ und XP für reguläre Kopfgeldjagden
  • 2x RDO$, Gold und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden
  • 2x RDO$ und XP in Call to Arms
  • Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Waldlandhandschuhe, Strickland-Stiefel, Dillehay-Hut, Macbay-Jacke, Carver-Hose
  • Das Community-Outfit, zusammengestellt von KingRaedwald0559 aus dem r/reddeadfashion-Subreddit
  • 2x RDO$ und XP in den präsentierten Serien:
    • 5. – 11. August: New-Hanover-Serie
    • 12. – 18. August: Blackwater-Serie
    • 19. – 25. August: Eliminierungsserie
    • 26. August – 1. September: Hardcore-Serie in Saint Denis
  • Belohnungen des Monats:
    • Spielt Red Dead Online zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 5. August und 1. September und erhaltet die Rowberrow-Hose und 3x Großwildfleisch mit Ackerminze
    • Schließt drei tägliche Herausforderungen an einem beliebigen Tag bis zum 1. September ab und schaltet das Intrige-Emote frei
    • Schließt alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander ab und erhaltet den grau-blauen Morgenfrack
    • Überlebt bis zur 5. Welle in Call to Arms und erhaltet bis 1. September die robuste Garnisonshose und den -gürtel
    • Spielt Call to Arms und erhaltet ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine Waffe
  • Wöchentliche Belohnungen:
    • 5. – 11. August: Schließt eine legendäre Kopfgeldjagd ab und erhaltet die weißen Vaquero-Barocksporen 
    • 12. – 18. August: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für North Ridgewood 
    • 19. – 25. August: Schließt drei Kopfgeldjagden ab und erhaltet das schwarze Chambliss-Korsett (weibliche Spielfigur) oder die silberne Charro-Jacke (männliche Spielfigur) 
    • 26. August – 1. September: Steigt fünfmal im Rang auf oder erreicht Kopfgeldjäger-Rang 20 oder höher und erhaltet den weißen Menasco-Hut
  • Rabatte: 5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 50 % Rabatt auf den Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, das Wundertonikum, das starke Wundertonikum und das Zähigkeitstonikum, 40 % auf verschiedene Outfits für Kopfgeldjäger und die Waffenvariante des LeMat-Revolvers für renommierte Kopfgeldjäger, Scharfschützengewehre und Revolver, Stiefel, Waffengurte und Zweitholster sowie 30 % Rabatt auf Bretonen und Araber

 

 



