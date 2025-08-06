 
The War Within Update 11.2: Geister von K’aresh – Jetzt live!

Dich erwartet eine Bedrohung aus der Leere, unerwartete Allianzen und eine Reise in eine zerbrochene Welt. Die Champions von Azeroth müssen wachsam bleiben, denn sie brechen auf in die Heimatwelt der Astralen, um den Aufstieg von Dimensius, dem Allesverschlingenden, zu verhindern – im neuesten Inhaltsupdate für The War Within: Geister von K’aresh (11.2).

Das Update markiert den Auftakt zu dem, was noch kommen wird und bringt zahlreiche neue Funktionen mit sich:

  • Neue Zone: K’aresh
    • Eine zersplitterte Welt, die viele bruchstückhafte Inseln umfasst. Einst in voller Blüte, sind heute nur noch dort die Spuren ihres früheren Ruhms zu sehen, wo die Astralen darum kämpfen, einen Anschein von Leben zu erhalten.
  • Neuer zentraler Ort für Spieler: Tazavesh, der Verhüllte Markt
    • Die Mittler kehren zurück und bringen ihren Markt aus den Schattenlanden mit nach K’aresh. (Kehrt auch als Dungeon für Mythisch+ zurück).
  • Neue aufwertbare Ausrüstung: Reshiiwickel (Artefaktumhang)
    • Um auf K’aresh zu überleben und sogar den Sicherheitssystemen des neuen Schlachtzugs zu trotzen, reicht es nicht, wie die Astralen zu denken. In manchen Fällen muss man einer SEIN. Dieser Artefaktumhang ermöglicht es Spielercharakteren, eine Energieform anzunehmen und die Welt durch die Augen der Astralen zu sehen.
  • Saison 3 – Start am 12. August: Neuer Schlachtzug, Dungeon und Saison für Mythisch+
    • Manaschmiede Omega: Ein neuer Schlachtzug mit acht Bossen, in dem sich die Champions von Azeroth durch die Manaschmiede Omega schlagen müssen, um die Wiedererweckung von Dimensius aufzuhalten (Spoiler: Sie schaffen es nicht, was zu einem epischen Kampf im Schlachtzug führt).
    • Biokuppel Al’dani: Ein Dungeon mit drei Bossen, in dem die Spieler sich einer Gruppe von Ödnisbewohnern stellen, die von dieser geheimen Biokuppel erfahren und sie angegriffen haben.
    • Hinweis: Alle Dungeons der Saison 3 sind ab sofort in den Schwierigkeitsstufen Normal, Heroisch und Mythisch 0 verfügbar. Mythisch+ startet am 12. August.

 

 

 

 

