Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage™ prügelt sich am 30. Oktober 2025 auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S
– Vorbestellungen jetzt möglich; Anmeldung zur geschlossenen Beta startet heute –
IRVINE, Kalifornien – 4. August 2025 – SEGA® hat auf der EVO Vegas 2025 angekündigt, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 30. Oktober 2025 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Die Spieler erwarten viele neue Features: Crossplay, Rollback-Unterstützung, wichtige Verbesserungen am Trainings-Modus und der neue Einzelspielermodus World Stage! Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch™ 2 erscheinen, also bleib unbedingt dran.
Alle, die das Spiel schon vor dem Launch ausprobieren möchten, erhalten durch eine Anmeldung die Chance, an der geschlossenen Beta für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam teilzunehmen. Diese ist für Anfang September geplant. PS5- und Xbox-Series-Spieler müssen sich für ein SEGA-Konto anmelden und können das gleich hier tun: https://sega-account.com/. Durch die Teilnahme an der geschlossenen Beta kannst du einen besonderen Spielertitel erhalten!
Beginne deine ganz eigene Reise auf der „World Stage“
Der brandneue Einzelspielermodus „World Stage“ hält mit einem kostenlosen Update Einzug ins Spiel! Die Spieler fordern dabei auf einer Solo-Quest mächtige Rivalen heraus, um zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Auf dem Weg zu diesem Ziel schalten sie außerdem Anpassungsitems frei.
Bis es so weit ist, nimmt SEGA den ganzen August lang Vorschläge für Spielernamen entgegen, die dann im Modus „World Stage“ erscheinen können! Fans können ab heute die offiziellen Regeln lesen und ihre Ideen über den offiziellen Discord-Server von Virtua Fighter einreichen.
Dural steigt in den Ring
Zum ersten Mal seit Final Showdown wird Dural, die mysteriöse Endgegnerin aus Virtua Fighter™, als spielbarer Charakter* in die Auswahl des Spiels aufgenommen! Dieser kostenpflichtige DLC ist ab dem offiziellen Launch des Spiels am 30. Oktober erhältlich.
*Hinweis: Dural kann nicht in offiziellen SEGA-Turnieren wie der „Virtua Fighter Open Championship“ eingesetzt werden.
Vorbestellen jetzt möglich
Bestelle eine der Editionen von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage vor und erhalte das Sega-Hardware-Anpassungsitem „Genesis“, das auf der legendären Sega-Hardware* basiert! Dieses Item kann im Spiel von allen 19 Hauptcharakteren ausgerüstet werden.
Mit der Vorbestellung der 30th Anniversary Edition (€49,99 EUR) wird Folgendes freigeschaltet:
• Virtua Fighter 5 R.E.V.O. „World Stage“ Basisspiel
• Legendärer Pack
• Pack: „Yakuza-Serie“
• Virtua Fighter Badeanzug-Set, Soundtrack-Collection und Rangtitel zum 30. Geburtstag
• Virtua Fighter Pre-Production Artwork
Eine Standard Edition kann zum Preis von €19,99 EUR vorbestellt werden. Jeder in der 30th Anniversary Edition enthaltene kostenpflichtige DLC-Pack wird ab Veröffentlichung zudem auch einzeln erhältlich sein. Weitere Informationen zur Vorbestellung findest du auf der offiziellen Webseite unter https://www.sega.com/virtua-fighter/virtua-fighter-5-revo.
*Die 30th Anniversary Edition oder die Standard Edition des Spiels muss vor dem 30. Oktober 2025 vorbestellt werden.
Information zum DLC-Transfer für Besitzer von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown auf PS4
Spieler, die die PlayStation 4-Version von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown besitzen – entweder durch einen früheren Kauf über PSN oder durch eine Einlösung über PlayStation Plus – können die PlayStation 5 Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stagezum reduzierten Preis von €9,99 EUR kaufen.
Spielerinnen und Spieler, die auf die PS5-Version upgraden, profitieren von allen Vorteilen der neuesten Ausgabe – darunter geplante Crossplay-Unterstützung, Rollback-Netcode, Verbesserungen im Trainingsmodus sowie der neue „World Stage“-Modus! Bereits gekaufte DLCs, die mit dem PSN-Konto des Nutzers für Ultimate Showdown verknüpft sind, werden ebenfalls kostenlos übernommen.
Kostenloses Upgrade auf „Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage“ für Steam-Nutzer
Ab dem 30. Oktober erhalten alle aktuellen Besitzer der Steam-Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. automatisch ein kostenloses Upgrade auf Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Dies hat keine Auswirkungen auf die Inhalte, zu denen aktuelle Besitzer bereits Zugang haben. Neue Spieler können sich das Spiel jetzt sichern, solange es 35 % Rabatt auf die 30th Anniversary Edition und 30 % Rabatt auf die Standard Edition auf Steam gibt (bis 4. August 2025).
Weitere Informationen über das Spiel findest du auf https://www.sega.com/virtua-fighter/virtua-fighter-5-revo. Folge außerdem den offiziellen SEGA-Kanälen in den sozialen Netzwerken: X, Facebook, Instagram und YouTube.
Ein erster Blick in die Zukunft: Im Rahmen des neuen VIRTUA FIGHTER-Projekts wurde erstmals ein In-Game-Eindruck vom Kampfsystem gezeigt – als Schauplatz dient eine Trainings-Arena. Weitere Informationen zum Projekt folgen in Kürze; den neuesten Trailer könnt ihr euch hier ansehen:
