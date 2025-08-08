Pearl Abyss präsentiert neue Demo zu Crimson Desert auf der gamescom und der PAX West

Pearl Abyss wird die neueste spielbare Demo des mit Spannung erwarteten Open-World-Action-Adventure-SpielsCrimson Desert auf der gamescom 2025 vorstellen, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet. Zudem ist die Demo auf der PAX West, vom 29. August bis 1. September in Seattle, USA, spielbar.

Die Teilnehmer:innen erhalten Hands-on Zugang zu einer neuen Questreihe aus Crimson Desert, die Inhalte aus der frühen bis mittleren Spielphase präsentiert und die Spieler:innen in groß angelegte, offene Schlachtfeldszenarien eintauchen lässt.

Eines der herausragenden Merkmale der Demo ist das intensive, filmreife Schlachtfeld-Erlebnis. Die Spieler:innen werden Zeug:innen von über ihnen pfeifenden Granaten, klirrenden Waffen, dem über das Schlachtfeld hallenden Lärm und einer Welt, die in Rauch und Feuer versinkt – eine eindringliche Darstellung mittelalterlicher Kriegsführung. Die Questreihe hebt auch die hochwertigen Zwischensequenzen von Crimson Desert hervor, die die Geschichte zum Leben erwecken.

Zu den Hauptfiguren gehören der Protagonist – der Greymane Kliff –, sein Greymane-Gefährte Oongka, Marquis Stefan Lanford von Calphade und Cassius Morten, ein furchterregender Feind, der Calphade verraten hat. Zusammen bieten sie einen Einblick in die Geschichte von Kliff und den Greymanes sowie in die Welt von Crimson Desert, die sich durch die gesamte Erzählung des Spiels zieht.

Ebenfalls zu sehen ist der Kontinent Pywel, das Herzstück der offenen Welt von Crimson Desert. Dynamische Umgebungseffekte – wie sich im Laufe der Zeit verändernde natürliche Lichtverhältnisse, wechselhaftes Wetter und gewaltige geologische Formationen wie Gebirgszüge und Felswände – sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Alle visuellen Elemente werden von der hauseigenen BlackSpace Engine von Pearl Abyss unterstützt, die realistische, hochwertige Grafiken liefert, um die Welt von Crimson Desert zum Leben zu erwecken.

Auf der gamescom arbeitet Pearl Abyss mit weltweit führenden Technologieunternehmen zusammen, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten. Besucher können die Demo auf AMD-Hardware und den Gaming-Monitoren Odyssey OLED G6 und G8 von Samsung spielen, die für mehr Realismus und ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgen.