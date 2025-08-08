TEDDYS KÄMPFEN UM FÜR IMMER HEIMATEN; DEMO JETZT FÜR DEN 2D ROGUELIKE DECKBUILDER ‘BEARLY BRAVE’ ERHÄLTLICH.

Wähle strategisch Waffen-Karten aus; Baue fiese Kombos für verheerende Angriffe, um im Duellring zu überleben.

Barbaric Games freut sich, bekannt zu geben, dass die Demo für ihr Debütspiel Bearly Brave jetzt offiziell auf Steam verfügbar ist! Vor der Kulisse handgezeichneter 2D-Animation tauchst du ein in ein charmant trügerisches Spielzeuggeschäft, das nachts zum Leben erwacht. Wenn Teddybären die Bühne betreten, kämpfen sie in Duellen, um einen höheren Platz im Regal zu erlangen, ihre Chancen auf Auswahl zu erhöhen und ein Zuhause zu finden.







Verdiene dir deinen Platz im Regal

Willkommen bei Bearly Brave, einem Roguelike-Deckbuilder, in dem Teddybären jede Nacht um Regalplatz kämpfen. Spiele als Toby, ein schüchterner Plüschteddy mit großen Träumen und noch größeren Ängsten, während er sich durch ein gnadenloses Turnier in einem Spielzeuggeschäft kämpft, das voller verdrehter, unberechenbarer Gegner ist, die alle darauf aus sind, deine Füllung im Laden zu verteilen.

Inspiriert von Genre-Favoriten wie Balatro und Slay the Spire bringt Bearly Brave frischen Wind ins Deckbuilding-Genre mit hochriskanten Ein-Zug-Kombos, sammelbaren Abzeichen und taktischer Strategie. Die Platzierung der Karten bestimmt deinen gesamten Zug, und das Kombinieren von Marken schaltet verheerende Effekte und hohe Schadensauszahlungen frei. Beginne mit einem Starterdeck von 10 Karten, kombiniere tödliche Kartenkombinationen und schaffe Synergien in deinem Deck, um verstärkten Schaden zu verursachen. Mit schnellen Durchläufen, permanentem Tod und zahllosen Synergien bietet Bearly Brave hohe Wiederspielbarkeit für alle.













Meistere das Kombosystem & Passe dich gnadenlosen Gegnern an

Spieler können pro Runde eine Kombi anordnen, wobei sie die Energiekosten der Karten und ihre gesamte Energiekapazität im Auge behalten müssen. Baue mächtige Kombos, indem du Waffen- und Fähigkeitskarten zusammen spielst. Kombiniere Marken, um Bonus-Effekte wie zusätzlichen Schaden, Energie, Verteidigung oder Knöpfe auszulösen. Positionierung ist entscheidend; ordne deine Karten neu, um ihren Effekt zu maximieren, ihre Auswirkungen auszubalancieren und weise zu entsorgen, um das fehlende Puzzleteil zu finden. Jeder Zug ist ein Puzzle mit explosivem Potenzial.

Jeder Boss in Bearly Brave kommt mit einzigartigen Mechaniken, die dich zwingen, deine Strategie neu zu überdenken. Sie könnten negative Karten in dein Deck einfügen, ihre eigenen Angriffe verstärken oder dein Deck auf unerwartete Weise stören. Kein Kampf fühlt sich wie der andere an. Bleib wachsam, passe dein Deck an und kämpfe mit Stil zurück.







Endlose Kombos. Absurd hoher Schaden. Totale Chaos.

Mit hunderten von Synergien und Kartenmodifikatoren, die es zu entdecken gilt, wird kein Durchlauf wie der andere sein. Bearly Brave bietet hohe Wiederspielbarkeit – und für die, die den puren Wahnsinn suchen, lässt der Endless Mode dich Rekord-Schaden und Combo-Ketten jagen, die völlig außer Kontrolle geraten. Im Verlauf des Spiels schaltest du neue Karten und Upgrades frei, die frische Synergien für zukünftige Durchläufe schaffen. Zwischen den Kämpfen kannst du Grimble’s Spielzeugladen besuchen, um Knöpfe von besiegten Gegnern gegen Waffen, Abzeichen und Süßigkeiten zu tauschen. Diese Gegenstände können kombiniert werden, um massiven Ein-Schuss-Schaden zu erzeugen.







Demo jetzt erhältlich!

Alle, die sich auf Bearly Brave freuen, können jetzt eine exklusive Demo-Version spielen, bevor das Spiel offiziell erscheint. Spiele die ersten 12 Stufen des Turniers, lerne die Synergie-Kombo-Mechaniken kennen und beginne, deine eigenen Strategien in den ersten Boss-Stufen von Bearly Brave zu entwickeln.

Demo-Features:

Über 35 Fertigkeitskarten – Erstelle einzigartige Strategien

45+ Waffen-Karten – Mächtige Effekte zum Erstellen zerstörerischer Kombos

70+ einzigartige Abzeichen – Passe deinen nicht-so-kuschligen Teddy an

20+ Verbrauchbare Süßigkeiten – Nutze sie für mächtige, temporäre Verstärkungen

8 Gegner und 8 Bosse – Erlebe die einzigartigen Fähigkeiten jedes Feindes und überwinde ihre Herausforderungen.

15 Belohnungen – Entdecke sie während du die Demo spielst

12 freischaltbare Items – Halte das Gameplay frisch und belohnend

Setze Bearly Brave auf deine Wunschliste auf Steam und erlebe das Spiel! free demo.

Über Barbaric Games

Barbaric Games ist ein Indie-Studio aus Südamerika, das sich leidenschaftlich dafür einsetzt, leicht zugängliche, aber tiefgründige Strategiespiele zu entwickeln. Obwohl der Hauptsitz in den USA liegt, bleiben unser Herz und unser Geist fest in Lateinamerika verwurzelt, mit einem Team von engagierten Gamern aus Peru, Argentinien, Kolumbien und darüber hinaus. Nach Jahren der Entwicklung von Mobile Games konzentrieren wir uns nun darauf, die Art von fesselnden, strategisch reichen Spielen zu schaffen, die wir und unsere Mitspieler gerne spielen.





