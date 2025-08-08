Erster Blick auf Frostliner, ein Survival-City-Builder auf Schienen

n weniger als einer Woche mehr als 10.000 Wunschlisten: Frostliner versetzt die Spieler an Bord eines kolossalen Zuges, der durch ein gefrorenes Erden auf der Suche nach Treibstoff, Überlebenden und Sicherheit fährt.

Der unabhängige Entwickler Nathan Gane hat erste Details und den Trailer zu Frostliner, enthüllt, einem narrativen Survival-City-Builder, der an Bord eines gigantischen Zuges spielt, der durch die gefrorenen Ruinen einer verwüsteten Welt fährt. Seit der Enthüllung vor nur wenigen Tagen hat Frostliner bereits die Aufmerksamkeit von Strategie- und Survival-Fans weltweit auf sich gezogen und mehr als 10.000 Wunschlisten auf Steam erhalten.

Kannst du auf den gefrorenen Schienen überleben? Sieh dir jetzt den Ankündigungs-Trailer an:

Im Anschluss an einen zerschmetterten Mond und die Kriege, die folgten, stürzten die Temperaturen und die Zivilisation zerbrach in verstreute Überlebensnischen. Du befehligst den Frostliner, einen massiven Lokomotive, der dafür gebaut wurde, den tödlichen Frost zu überstehen und sich den Bedürfnissen seiner Passagiere anzupassen. Jeder Halt bringt schwierige Entscheidungen mit sich: Sammle Treibstoff und Vorräte, rekrutiere Überlebende und halte die Heizungen am Laufen, bevor der Frost deine Leute fordert.

„Ich bin überwältigt von der Aufmerksamkeit und Unterstützung, die Frostliner erhalten hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell 10.000 Wunschlisten erreichen würde! Zu sehen, wie sehr die Leute an das Spiel glauben, hat mich dazu inspiriert, andere Entwickler an Bord zu holen. Ich möchte Frostliner zu dem besten Spiel machen, das es sein kann.“ – Nathan Gane, Lead Developer

Wichtige Features:

Durchstreife die gefrorene Erde – Erkunde eine handgefertigte Welt und enthülle eine packende, lineare Erzählung, während du nach Wärme, Sicherheit und dem fernen Versprechen einer Zukunft am Ende der Strecke suchst.

Baue eine Stadt auf Schienen – Konstruiere neue Wagen und fülle sie mit Einrichtungen, die das Leben erhalten, Ressourcen produzieren und lebenswichtige Technologien erforschen. Maximale Produktivität durch benachbarte Boni, während dein Frostliner wächst.

Jeder Halt birgt Risiko – Sammle Treibstoff, Vorräte und Überlebende an wichtigen Punkten, aber sei vorsichtig: Wenn der Zug stoppt, stirbt die Wärme. Begrenzte Batterien machen jeden Halt zu einem Wettlauf gegen den tödlichen Frost.

Verteidige, was dir gehört – Die Kälte ist nicht dein einziger Feind. Rüste deinen Frostliner mit Waffen aus, um Räuber und andere Bedrohungen abzuwehren, oder drücke die Lokomotive, um ihnen zu entkommen, bevor sie näher kommen.

Frostliner befindet sich in Entwicklung für PC, Linux und Steam Deck und soll voraussichtlich 2026 auf Steam erscheinen. Spieler können das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen, um der Reise beizutreten und benachrichtigt zu werden, wenn der Zug abfährt.

Über den Entwickler

Nathan Gane ist ein Solo-Entwickler aus Westaustralien, der an seinem Lebenstraum arbeitet, ein Spiel zu erschaffen und zu veröffentlichen. Seine Reise begann in der Kindheit, als er einfache Projekte in GameMaker erstellte, und führte ihn schließlich zu einem Abschluss in Informatik mit Schwerpunkt auf Spieltechnologien. Nach seinem Abschluss perfektionierte Nathan seine Fähigkeiten, indem er schwere Bergbaumaschinen simulierte und seine Projektmanagement-Expertise ausbaute, bevor er in die Spieleindustrie wechselte. Als das Studio, für das er 2024 arbeitete, geschlossen wurde, widmete er sich der Entwicklung von Frostliner in Vollzeit – ein Herzensprojekt, an dem er jahrelang in seiner Freizeit gearbeitet hatte.