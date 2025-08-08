Nintendo Switch 2 gibt ihr gamescom-Debüt



Mit im Gepäck: eine abwechslungsreiche Auswahl an Spielen, Fun-Turnieren undPikmin Bloom-Spot-Herausforderung

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition , Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, Hades II , Hollow Knight: Silksong , ELDEN RING: Tarnished Edition und viele weitere bald erscheinende Spiele können ausprobiert werden

Spieler:innen sind eingeladen, sich in Fun-Turnieren unter anderem in EA SPORTS FC 26 und Mario Kart World zu messen

Fans von Pikmin Bloom können sich auf drei besondere Plätze, eine Spot-Herausforderung und ein exklusives Deko-Pikmin freuen

Videospiel-Fans haben den 20. bis 24. August 2025 bereits fest im Blick. Dann nämlich verwandelt sich das Kölner Messegelände in den Schauplatz digitaler Spielkultur, wenn sich die Tore der gamescom öffnen. Auch Nintendo ist in diesem Jahr mit dabei und hat neben zahlreichen Titeln für Nintendo Switch 2 ein buntes Programm im Gepäck. In Halle 9.1 am Stand A10/B09 können Interessierte verschiedene Spiele ausprobieren, an Fun-Turnieren teilnehmen und vieles mehr erleben.

Nintendo Switch 2: Partys, Rennen und Abenteuer

Wer den Nintendo-Stand besucht, den erwartet ein abwechslungsreiches Angebot an aktuellen und kommenden Spielen für Nintendo Switch 2:

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition : In diesem Abenteuer erkunden die Spielerinnen und Spieler – abermals hinter dem Visier von Samus Aran – den unbekannten Planeten Viewros. gamescom-Besucher:innen haben die Gelegenheit, denselben Spielabschnitt wie Teilnehmer:innen der Nintendo Switch 2 Experience: Berlin auszuprobieren. Dieser lässt sie gegen verschiedene Gegner antreten, ehe sie ihre Fähigkeiten schließlich in einem Bosskampf unter Beweis stellen. Dabei können sie sowohl im Maus-Modus als auch mit der Standard-Knopfsteuerung spielen und jederzeit zwischen diesen wechseln. Samus Abenteuer beginnt noch 2025. In diesem Abenteuer erkunden die Spielerinnen und Spieler – abermals hinter dem Visier von Samus Aran – den unbekannten Planeten Viewros. gamescom-Besucher:innen haben die Gelegenheit, denselben Spielabschnitt wie Teilnehmer:innen der Nintendo Switch 2 Experience: Berlin auszuprobieren. Dieser lässt sie gegen verschiedene Gegner antreten, ehe sie ihre Fähigkeiten schließlich in einem Bosskampf unter Beweis stellen. Dabei können sie sowohl im Maus-Modus als auch mit der Standard-Knopfsteuerung spielen und jederzeit zwischen diesen wechseln. Samus Abenteuer beginnt noch 2025.

Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition : In diesem Abenteuer, das am 16. Oktober erscheint, verschlägt es Trainerinnen und Trainer nach Illumina City. In der illuminierten Metropole leben Menschen und Pokémon im Einklang miteinander. Gleichzeitig ist sie Schauplatz spannender Kämpfe, die erstmals in Echtzeit ablaufen.

Donkey Kong Bananza : Gemeinsam mit Pauline reist Donkey Kong in den Untergrund und erkundet auf der Suche nach dem sagenumwobenen Planetenkern eine unterirdische Welt, die mehr zu bieten hat, als ein oberflächlicher Blick vermuten lässt. Das ungleiche Duo schmettert sich buchstäblich durch Gegner und Erdschichten und entdeckt unterwegs allerlei Geheimnisse. Gemeinsam mit Pauline reist Donkey Kong in den Untergrund und erkundet auf der Suche nach dem sagenumwobenen Planetenkern eine unterirdische Welt, die mehr zu bieten hat, als ein oberflächlicher Blick vermuten lässt. Das ungleiche Duo schmettert sich buchstäblich durch Gegner und Erdschichten und entdeckt unterwegs allerlei Geheimnisse.

Mario Kart -Reihe steht den Fahrer:innen eine große, nahtlos vernetzte Welt offen. In der ebenfalls neuen K.-o.-Tour rasen sie von einem Ende dieser Welt zum anderen. Auf dem Weg passieren sie fünf Checkpoints – ist ihre Platzierung bei diesen nicht hoch genug, scheiden sie aus. Mario Kart World : Zum ersten Mal in der Geschichte der-Reihe steht den Fahrer:innen eine große, nahtlos vernetzte Welt offen. In der ebenfalls neuenrasen sie von einem Ende dieser Welt zum anderen. Auf dem Weg passieren sie fünf Checkpoints – ist ihre Platzierung bei diesen nicht hoch genug, scheiden sie aus.

Nintendo Switch 2 wird die Party noch größer. gamescom-Besucher:innen können in den neuen mausgesteuerten Minispielen antreten und ihr Geschick gemeinsam mit anderen unter Beweis stellen. Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV : Aufwird die Party noch größer. gamescom-Besucher:innen können in den neuen mausgesteuerten Minispielen antreten und ihr Geschick gemeinsam mit anderen unter Beweis stellen.

Nintendo GameCube – Nintendo Classics für Nintendo Switch 2 bereit. Auf sie warten actiongeladene Matches in Mario Smash Football, rasante Rennen in F-ZERO GX, maritime Eindrücke in The Legend of Zelda: The Wind Waker und spannende Gefechte in SOULCALIBUR II. Nintendo GameCube – Nintendo Classics : Für Nintendo-Fans, die eine klassische Spielerfahrung suchen, stehen die Titel derfürbereit. Auf sie warten actiongeladene Matches in, rasante Rennen in, maritime Eindrücke inund spannende Gefechte in

Abwechslungsreiche Titel von Nintendos Partnern

Auch Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartner steuern ein großes Angebot vielseitiger Spiele bei, die auf der gamescom ausprobiert werden können:

EA SPORTS FC 26 : Der Ball rollt wieder, und zwar mit einer überarbeiteten Gameplay-Erfahrung, die von Community-Feedback angetrieben wird. Die Besucher:innen des Nintendo-Stands können diese Anpassungen selbst erleben und eine Vorabversion des Spiels ausprobieren. EA SPORTS FC 26 ist weltweit ab dem 26. September spielbar.

Hollow Knight: Silksong : Der Nachfolger des preisgekrönten Action-Adventures erscheint noch 2025 und entlässt die Spieler:innen in der Rolle von Hornet in ein völlig neues Königreich, das von Seide und Gesang regiert wird. Als Prinzessin und Beschützerin von Hallownest erkunden sie neue Umgebungen, meistern anspruchsvolle Fähigkeiten und bezwingen Horden von Käfern und Bestien.

Hades II : Als Prinzessin der Toten erforschen die Spieler:innen eine riesige, tiefgründige Welt voller Mythen und bezwingen den Titanen der Zeit. Mit der Macht des Olymp an ihrer Seite erleben sie eine Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg Gestalt annimmt.

Nintendo Switch 2 bestreiten. Die Veröffentlichung erfolgt am 3. Oktober. Borderlands 4 : Der Schauplatz: der gefährliche Planet Kairos. Die Mission: wahnsinnige Gegner wegpusten, um fette Beute machen. Dafür steht den Messebesucher:innen eine große Auswahl neuer Bewegungsfähigkeiten zur Verfügung, mit denen sie den Shooter aufbestreiten. Die Veröffentlichung erfolgt am 3. Oktober.

Nintendo Switch 2 . Die Besucher:innen des Nintendo-Stands haben die exklusive Gelegenheit, zwei neue Klassen zu spielen, ehe ELDEN RING: Tarnished Edition noch 2025 erscheint. ELDEN RING: Tarnished Edition : Die authentisch-düstere Fantasy-Welt des preisgekrönten Action-Rollenspiels entfaltet sich auf. Die Besucher:innen des Nintendo-Stands haben die exklusive Gelegenheit, zwei neue Klassen zu spielen, ehenoch 2025 erscheint.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : In dieser Neuinterpretation eines der berühmtesten Spiele aller Zeiten nehmen es Cloude Strife und seine Freundinnen und Freunde mit Shinra auf, einem mächtigen Konzern, der den Planeten ausbeutet. Die Spieler:innen erkunden Midgar, wo sie eine einzigartige Rollenspielerfahrung mit mitreißender Story und strategischem Kampfsystem erwartet. Das Spiel erscheint diesen Winter.

Nintendo Switch 2 am 5. Juni erschienen. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : In diesem Open-World-Action-Adventure-RPG schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von V, einen Cyberpunk-Söldner, der vor nichts zurückschreckt, um in Night City zur Legende zu werden. Das Spiel ist zeitgleich mitam 5. Juni erschienen.

Fun-Turniere, Pikmin Bloom-Spot-Herausforderung und mehr

Neben einem vielseitigen Spieleangebot können Besucherinnen und Besucher des Nintendo-Standes noch vieles mehr erleben. Alle, die mit ihrem Nintendo-Account am Stand einchecken, erhalten einen exklusiven Pin sowie 100 Platin-Punkte, die sie etwa im My Nintendo Store gegen Belohnungen eintauschen können.

Zudem gibt es die Möglichkeit, täglich an Fun-Turnieren zu Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree– Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, EA SPORTS FC 26 sowie in den beiden Titeln Mario Smash Football und F-ZERO GX der Nintendo GameCube – Nintendo Classics teilzunehmen. Anmeldungen sind nicht notwendig.

Auch Fans von Pikmin Bloom kommen auf der gamescom 2025 auf ihre Kosten. Sobald sie die Messe betreten, wird ihnen eine Spot-Herausforderung gestellt. Haben sie die Mission abgeschlossen, erhalten sie ein weißes Geschenksticker-Deko-Pikmin (Gold) und eine Event-Postkarte. Außerdem gibt es drei besondere Plätze zu finden: an der Haltestelle Köln Messe/Deutz, dem Nintendo-Stand und der retro & family area. Wer sie findet, erhält jeweils ein Deko-Pikmin.

Also, wer dieses Jahr die gamescom in Köln besucht, sollte einen Besuch bei Nintendo In Halle 9.1 am Stand A10/B09 fest einplanen. Neben zahlreichen Anspielmöglichkeiten abwechslungsreicher Spiele für Nintendo Switch 2 warten dort viele weitere Highlights und Aktivitäten auf die Spieler:innen.