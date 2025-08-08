Parkplatz frei für Parking World: Build & Mange – Das Carpark-Management-Spiel ist ab heute für PC und Xbox im Full Release erhältlich

Spieler bauen ihr eigenes Parkhaus von Grund auf und führen es zum wirtschaftlichen Erfolg

Publisher Aerosoft und Entwickler Binary Impact veröffentlichen heute Parking World: Build & Manage als Full Release für PC und Xbox Series X|S. Die Veröffentlichung für PlayStation 5 folgt am 14. August. Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase auf Steam, in der sich die Spieler der Herausforderung stellten, komplexe Parkanlagen zu entwerfen und zu verwalten, wurde die Entwicklung gemeinsam mit der Community fortgesetzt. Nun bietet Parking Worldsowohl PC- als auch Konsolenspielern ein vollständiges, ausgefeiltes Spielerlebnis.

In Parking World bauen und gestalten Spieler ihr eigenes Parkhaus bis ins kleinste Detail. Sie managen es, um Herausforderungen wie dynamisches Wetter, die tägliche Rush Hour oder unberechenbare Parkhausbesucher zu bestehen.

Den Launch-Trailer gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=OzlKKvEBdFs

Mit Parking World gehören Parkplatzprobleme – zumindest virtuell – der Vergangenheit an: Spieler haben die volle Gestaltungsfreiheit über ihr Parkhaus. Ob Grünfläche für ein Festival oder ein Parkplatz für die Neueröffnung eines großen Einkaufszentrums – der Kreativität der Spieler sind keine Grenzen gesetzt. In Parking World bauen Spieler ihr eigenes Parkhaus von Grund auf, gestalten es nach ihren Vorstellungen und führen es durch gute Planung und geschicktes Management zum wirtschaftlichen Erfolg. Dabei begegnen sie ganz realen Herausforderungen wie dynamischem Wetter, Rushhour-Stress oder auch wütenden Besuchern, die keine Parklücke finden.

Ob es darum geht, ein praktisches Park- & Ride-System aufzubauen, die Betriebsabläufe während der hektischen Weihnachtszeit zu optimieren oder die richtigen Investitionen zu tätigen – Spieler müssen ihre Managementfähigkeiten stets unter Beweis stellen und so den Betrieb optimal gestalten.

Mit dem Full Release kommt nicht nur Feinschliff in viele Spielsysteme, auch ein brandneues Szenario wartet darauf, von kreativen Parkhausmanagern gemeistert zu werden. Perfekt also für alle, die nach neuen Herausforderungen und frischem Spielinhalt suchen.

Features:

Erweiterter Bau-Editor : Entwirf einzigartige Parkplätze – von einfachen Anlagen bis hin zu mehrstöckigen Parkhäusern und behalte dabei die volle Kontrolle über Layout und Ästhetik.

Erweiterte KI & Dynamische Systeme : Leite realistische Verkehrsströme durch deine Parkhäuser, beobachte das Verhalten der Besucher und stelle dich Herausforderungen wie Wetter- und Tageszeitenwechsel.

Umfassendes Management : Stelle Personal ein, verwalte Wasser und Strom, lege Ticketpreise fest und sorge für hohe Bewertungen in den sozialen Medien, um Besucher anzulocken.

Spannende Szenarien : Nimm vielfältige Missionsprojekte von Kunden an – von Stadtbeamten bis zu Unternehmern – die jeweils einzigartige Herausforderungen mit sich bringen.

Freeplay-Modus : Baue und verwalte ohne Einschränkungen in einer offenen Sandbox.

Allgemeine Verbesserungen : Erweiterter Freeplay-Modus, verfeinerte und verbesserte Spielmechanik und optimierte Performance auf allen Plattformen.

Parking World: Build & Manage ist ab sofort als Full Release für PC und Xbox Series X|S, sowie ab dem 14. August für PlayStation 5 erhältlich.