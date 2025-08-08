Der GOG Ziggurat Interactive Publisher Sale ist jetzt live und bringt die Spielbewahrung in die Retro-Fangemeinde! Mehr als 100 Titel aus dem Katalog des modernen Retro-Publishers sind jetzt zu reduzierten Preisen erhältlich.

Vom 7. bis zum 17. August gibt es bis zu 80% Rabatt auf eine Vielzahl von Spielen – von Schatzsucher-Abenteuern und brutalen Hack’n’Slash-Spielen bis hin zu Sport-Simulationen mit seltsamen und wunderbaren Charakteren, die bereit sind, Touchdowns und Knockouts zu erzielen.

Eine kurze Auswahl der Rabatte und der angebotenen Spiele ist unten aufgeführt!

GOG Ziggurat Publisher Sale – vom 7. bis 17. August

Mehr als 100 Titel von Ziggurat Interactive sind auf GOG rabattiert, mit bis zu 80% Preisnachlass! Das vollständige Ziggurat-Katalog ist auf GOG hier einsehbar. here

M.U.D.S.: Mean Ugly Dirty Sport (55%) – Willkommen bei den Profis in einer Top-Down-Action-Version von American Football, bei der du entweder Touchdowns erzielst oder einfach die gegnerischen Spieler ausschaltest, während du das Team zum Ruhm führst.

ScubaVenture: The Search for Pirate’s Treasure (60%) – Durchstöbere die Wrackteile der Barbosa und entdecke ihre glänzenden Schätze in einem seitlich scrollenden Unterwasser-Action-Spiel, das Piratenbelohnungen ohne das Risiko des Fechtens gewährt.

Mission Critical (80% off) – In diesem bahnbrechenden Point-and-Click-Adventure wirst du zum alleinigen Überlebenden einer gewagten Mission im Weltraum und reist von der Schlachtschiff USS Lexington zum fremden Planeten Persephone – durch Zeit und Raum. Mit FMV und Star Michael Dorn (Star Trek: The Next Generation)!

Line of Sight: Vietnam (75% off) – Als heimlicher Scharfschütze hinter feindlichen Linien musst du in 12 Missionen feindliche Soldaten ausschalten – schnell, leise und vorsichtig.

Slave Zero X Digital Deluxe Edition (35% off) – Verschmelze mit einem gestohlenen Sklaven-Einheiten-Prototyp und schlage dir deinen Weg durch die urbane Megacity S1-9, in der der tyrannische Diktator Sovereign Khan mit eiserner Faust und Fleisch regiert. Mit elektronischem Soundtrack, digitalem Artbook und Comics.

Let’s Ride! Silver Buckle Stables (45% off) – Pferdemädchen und alle anderen Pferdefans, sattelt auf! Reitet in dieser Reitsimulation, die Pferdeanpassung, Rennen, Agility-Kurse und entspannte Ausritte in der Natur mit eurem Pferdefreund bietet.

Weitere Informationen zu Ziggurat Interactive, dem aktuellen Lineup und kommenden Ankündigungen gibt es auf Bluesky, Facebook, X (Twitter), Twitch, Instagram und der offiziellen Website des Unternehmens. official website.