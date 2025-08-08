Die kompakte 4X-Alternative – Yield! Fall of Rome erscheint am Montag

Von der Community als „das Kind von Polytopia und Civilization“ beschrieben, ist Yield! Fall of Rome für vielbeschäftigte Strategen entwickelt, die Tiefe ohne die übliche Zeitverschwendung suchen. Die vollständige Veröffentlichung des Spiels am Montag bietet bedeutende Entscheidungen, schnelle Spielsessions und verschiedene Modi für Einzelspieler, Koop und kompetitive Mehrspieler. Es ist eine gestraffte Alternative zu den großen Genre-Giganten – und lädt dazu ein, Geschichte zu gestalten und nicht nur zu simulieren.

Nach einer funktionsreichen Early-Access-Reise bereitet sich Yield! Fall of Rome nun auf seine vollständige Invasion auf Steam vor: Die Version 1.0 des kompakten 4X-Strategiespiels des Indie-Studios Billionworlds und des Publishers Daedalic Entertainment wird am Montag, den 11. August, veröffentlicht.

Wichtige Features in Version 1.0:

Kings Update : Fraktionsführer kommen nun mit einzigartigen Fähigkeiten und strategischen Eigenschaften.

Neue Spielmodi : Darunter 10 göttliche Herausforderungen und ein brandneuer Hard Mode.

Vollständige Kampagnen : Abgeschlossene Handlungsbögen für alle 8 spielbaren Fraktionen.

Custom Campaign Generator : Zufällig generierte Ziele für endlose Wiederspielbarkeit.

Multiplayer-Verbesserungen : Live-Lobbys, Chat, KI-Unterstützung, Koop und Ranglisten.

Mehr Inhalte : 10+ neue Gebäude, 8+ neue Einheitenskills, mehr Einheiten, Erfolge, Wegpunkte und erweiterte Produktion.

QoL-Überarbeitung: Überarbeitetes UI, verbesserte Tutorials, verfeinerte Steuerung und erweiterte Kartensysteme.



Über Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment ist ein renommierter Publisher, der Indie-Entwickler seit über 18 Jahren unterstützt und deren Titel auf alle großen Gaming-Plattformen bringt. Das Portfolio umfasst eine vielfältige Auswahl einzigartiger Titel, mit Fokus auf vier Bereiche: Storytelling, Strategie, Koop-Spiele und wohltuende Spiele. Mit einem internationalen Team von rund 45 Mitarbeitern arbeitet Daedalic mit verschiedenen Studios zusammen, um eine neue Reihe innovativer Spiele für Konsolen und PCs zu entwickeln. Zu den jüngsten Erfolgen gehören New Cycle, Barotrauma, Unrailed!, Yield! Fall of Rome, Into the Emberlands, Deponia, Shadow Tactics, Inkulinati, Hidden Deep, Fling to the Finish! und viele mehr. Weitere kommende Spiele sind unter anderem The Occultist, Woodo, Bloodgrounds, Barotrauma Home & Harbor Expansion, The Fading of Nicole Wilson, Coins, Crown & Cabal und viele weitere. Seit April 2022 ist Daedalic Entertainment eine Tochtergesellschaft des französischen Verlags Nacon.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: Daedalic Pressebereich.

