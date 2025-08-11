BALL x PIT erscheint am 15. Oktober für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S (über Game Pass). Nintendo Switch 2 folgt später in diesem Jahr. Weitere Informationen befinden sich unter ballxpit.com.

Erstmals vorgestellt während des unvergesslichen Devolver Direct im Juni, ist BALL x PIT ein Survival-Roguelite mit Fusionselementen des Entwicklungsstudios Kenny Sun and Friends.

Offiziell das zwölftmeistgespielte Spiel des Steam Next Fests im Juni, lässt dich BALL x PIT gegen Horden von Gegnern mit einer Flut von abprallenden Bällen kämpfen, die entwickelt, verbessert und kombiniert werden können, um jede Art von übermächtigen Synergien zu erschaffen. Sammle die Schätze der Grube ein, um dein Heim auszubauen, Ressourcen zu generieren und einzigartige Helden zu rekrutieren.

Fusioniert eure Bälle

Das Ball-Fusionssystem lädt zu explosiven Experimenten mit über 60 zufällig generierten Bällen ein, die ihr während eurer Reise ausrüsten und kombinieren könnt. Entdeckt übermächtige Kombinationen und unerwartete Synergien aus Hunderten möglicher Ergebnisse. Ladet auf, lehnt euch vor – und lasst die Spucke fliegen!

Baut Neu-Ballbylon

Erweitert Neu-Ballbylon mit über 70 einzigartigen Gebäuden, die euch Gameplay-Boni bieten und weitere Power-ups, neue Charaktere und mehr freischalten! Mit dem Wachstum eurer Community könnt ihr heimgekehrte Helden automatisierte Aufgaben übernehmen lassen, damit die Ressourcen fließen, während ihr euch tiefer in den Abgrund wagt.

Entdeckt neue Reiche

Stellt euch Legionen verschiedenster Feinde innerhalb der Grube, kämpft euch durch öde Wüsten, gefrorene Höhlen, wilde Wälder und mehr. Jede Region bringt ihre eigenen Gefahren mit – zusätzlich zu Horden immer stärkerer Gegner und riesigen, bildschirmfüllenden Bossen.

Rekrutiert Mitjäger

Während ihr den Abgrund erkundet, begegnet ihr anderen Schatzjägern, die ihre Fähigkeiten gern eurer Expedition zur Verfügung stellen. Jeder Charakter bringt eigene, aufrüstbare Mechaniken mit, die eure Spielweise völlig verändern können. Experimentierfreude und Anpassung sind entscheidend für den Erfolg von Neu-Ballbylon!

BALL x PIT ist auf der Switch 2 im Nintendo Switch-Bereich des Indie Arena Booth vom 20. bis 24. August spielbar, tief in der ehrwürdigen Halle 10.2 auf der Gamescom in Köln (Deutschland).