Disciples: Domination angekündigt – Kapitel 2 der Trilogie erscheint 2026

Das rundenbasierte Taktik-RPG ist zurück – und das Schicksal von Nevendaar steht auf dem Spiel

Publisher Kalypso Media und Artefacts Studio kündigen Disciples: Domination an, den nächsten Teil der Dark-Fantasy-Strategie-RPG-Reihe mit rundenbasierten Kämpfen. Die Handlung des Spiels setzt fünfzehn Jahre nach den Ereignissen von Disciples: Liberation an und führt zurück in das zerrüttete Reich von Nevendaar. Disciples: Domination erscheint 2026 für PC (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5.

Spieler:innen schlüpfen erneut in die Rolle von Avyanna, deren einst gefestigte Herrschaft zu bröckeln beginnt. Nevendaar ist unbeständiger denn je, Loyalitäten schwinden und Spannungen eskalieren. Avyanna bereist die Regionen des Reiches in Echtzeit, während die Bürde der Krone immer schwerer auf ihr lastet. Sie muss darum kämpfen, ihr zersplittertes Reich zusammenzuhalten oder zusehen, wie es ins Chaos stürzt.

Von ihrem Sitz der Macht in Yllian aus meistert Avyanna die Anforderungen von Krieg und Herrschaft und trifft Entscheidungen, die das Schicksal der Fraktionen von Nevendaar beeinflussen. Die Rückkehr der Bergclans wirbelt das Machtgefüge erneut auf, und Avyannas Entscheidungen beeinflussen nicht nur ihren Ruf – sie bestimmen auch die Beziehung zu den kriegerischen Zwergen und den vier weiteren Fraktionen. Auf ihrer Reise trifft Avyanna sowohl auf alte als auch neue Gefährten mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten. So lüftet sie Geheimnisse, während sie das Schicksal des Reiches lenkt.

Disciples: Domination verfeinert das taktische, runden- und gitterbasierte Kampfsystem von Liberation mit schnelleren Abläufen und erweiterten Interaktionsmöglichkeiten. Strategische Tiefe steht im Mittelpunkt: fraktionsspezifische Fähigkeiten und gefährliche Synergien zwischen den Einheiten gestalten den Verlauf jeder Schlacht entscheidend mit.

Disciples: Domination erscheint 2026 für PC (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Zur Feier des Tages ist Disciples: Liberation im Rahmen des Monster Sales im Kalypso Store um 65 % reduziert – inklusive einer „5 für 4“-Aktion auf ausgewählte Titel bis zum 11. August. Auf Steam ist Disciples: Liberation bis zum 21. August um 65 % reduziert.
Disciples: Domination | Announcement Trailer | DE

Features

  • Düstere & erwachsene Story: In Disciples: Domination stehen Avyanna und ihre düstere Geschichte von Macht, Verrat und Opferbereitschaft im Mittelpunkt. Ihr Schicksal und das ihres gesamten Reiches liegt in den Händen der Spieler:innen.

  • Über das Chaos herrschen: Von der Hauptstadt Yllian aus regieren Spieler:innen ihr Reich und rekrutieren ihre Armee. Hier trifft man seine Gefährten und sucht ihren Rat in dem Wissen, dass jede getroffene Entscheidung das Ansehen bei den Fraktionen von Nevendaar und die Welt um sich herum verändert.

  • Verbessertes Kampfsystem: Spieler:innen führen ihre Armee in taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit verbessertem Pacing, dynamischen Ereignissen und erhöhter Interaktion. Neue Skills, Fraktions-Fertigkeiten und daraus entstehende Synergien sowie das einzigartige System aus Stärken und Schwächen der Einheiten bieten komplexe strategische Möglichkeiten.

  • Die Wahl der Gefährten: Neue Gefährten werden freigeschaltet und passend zum eigenen Spielstil ausgewählt, so dass sich ihre Kampferfahrung und ihre einzigartigen Welt-Fähigkeiten optimal nutzen lassen.

  • Die Welt bewahren: Einheiten aus fünf verschiedenen Fraktionen lassen sich rekrutieren, trainieren und upgraden, um Feinde in rundenbasierten Kämpfen mit der richtigen Kombination aus Schlagkraft und der richtigen Taktik zu besiegen.

  • Erkundung in Echtzeit: Die düstere und lebhafte Welt von Nevendaar lässt sich in Echtzeit bereisen. Spieler:innen entdecken neue Regionen, treffen einzigartige Charaktere und stellen sich herausfordernden Feinden während Quests bewältigt werden.

  • Die Rückkehr der Bergclans: Die Zwerge sind zurück – und das ist unter Umständen nicht zum Besten. Werden sie auf der Seite der Spieler:innen stehen oder sind sie nur ein weiterer Brandherd, um den sie sich kümmern müssen?

