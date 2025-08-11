Sehen Sie den brandneuen Trailer:

YouTube

Eine der wichtigsten Neuerungen ist der neu implementierte First-Person-Modus – eine spielverändernde Perspektive, die die Intensität erhöht und die Spieler noch näher ins Chaos versetzt. In Kombination mit verbesserter visueller Qualität und flüssigerer Steuerung bietet der First-Person-Modus eine neue Art, das rasante, heldenbasierte Action-Chaos zu erleben, für das Farlight 84 bekannt ist.

Der 60-Spieler-Battle-Royale-Hero-Shooter überarbeitet zudem das Buddy-System – die Kreaturen-Sammelfunktion, die es Spielern ermöglicht, niedliche Begleiter zu fangen, die sie im Kampf unterstützen. Die neue Version fügt mehrere neue Buddies und „Super Buddies“ mit einzigartigen Fähigkeiten und Vorteilen hinzu und rundet so diese charmant-effektive, genreübergreifende Mechanik ab.

Das brandneue Farlight 84 bietet zudem viele weitere Ergänzungen und Verbesserungen, darunter:

  • Neue Karte – Nextara

  • Neuer Held – Kui Dou

  • Neue und verbesserte Waffen

  • Erweiterte Loadout-Optionen für hunderte taktische Kombinationen

Weitere Gameplay-Features im Update:

  • Parkour-Kampf – Rennen, Klettern und Springen durch dynamische Schlachtfelder, bei denen vertikale Bewegung entscheidend ist.

  • Rattenkanone – Katapultieren Sie sich mit diesem neuen Chaos-Tool quer über die Karte.

  • Immersives Gunplay – 17 synchronisierte Systeme sorgen für flüssiges, reaktionsschnelles Schussgefühl mit realistischer Optik und Sound.

  • Buddy-System 2.0 – Beschwören Sie mächtige tierische Verbündete mitten im Match, die Gelände verändern, Gegenstände stehlen oder unsichtbar agieren.

  • Helden-Synergien – Kombinieren Sie Helden- und Buddy-Fähigkeiten für spektakuläre Strategien.

Nach über sechs Jahren Entwicklung und einem Budget von über 140 Millionen US-Dollar liefert das Team die bisher ausgereifteste Version des Spiels. Mit 50 Millionen registrierten Spielern und mehr als einer Million aktiven Spielern in den letzten zwei Jahren meldet sich Farlight 84 eindrucksvoll in der Battle-Royale-Szene zurück.

Farlight 84 ist Free-to-Play auf Steam, Epic Games Store, iOS App Store und Google Play. Mit einem einzigen Konto können Sie plattformübergreifend jederzeit und überall spielen.
Mehr Infos und Download: www.farlight84.com

