FELLOWSHIP startet Hero-Spotlight-Serie mit Mara-Enthüllungstrailer

Neue Hero-Spotlight-Trailer-Serie präsentiert Held:innen aus dem Multiplayer-Online-Dungeon-Abenteuer

Weitere große Neuigkeiten werden während der Future Games Show 2025 am 20. August enthüllt

Heute haben Arc Games und Chief Rebel den Start einer neuen „Hero Spotlight“-Serie für FELLOWSHIP angekündigt, dem ersten Multiplayer-Online-Dungeon-Abenteuer („MODA“) in einem spannenden Fantasy-Setting. Die neue Trailer-Serie gibt Spieler:innen einen genaueren Blick auf spielbare Held:innen für ihre Abenteuer in FELLOWSHIPs epischen Dungeons. Der heutige erste Trailer enthüllt „Mara“, eine Nahkampf-DPS-Assassinin, die Unsichtbarkeit nutzt, um überraschende und vernichtende Angriffe aus nächster Nähe zu landen. Die nächsten Trailer der Serie werden alle Held:innen beleuchten, die bei FELLOWSHPs Early-Access-Start dieses Jahr verfügbar sein werden.

Weitere große Neuigkeiten zu FELLOWSHIP werden am 20. August während der Future Games Show auf der gamescom 2025 ab 20 Uhr enthüllt.

Hier geht es zum Trailer für das Mara-Helden-Spotlight: https://youtu.be/MKC3LzpW_F8

ÜBER FELLOWSHIP

FELLOWSHIP ist ein Multiplayer Online Dungeon Adventure für vier Spieler:innen in einer spannenden Fantasy-Welt mit endlos skalierenden Dungeon-Runs. Spieler:innen müssen als Team zusammenarbeiten und strategisches Geschick unter Beweis stellen, um Bosse zu besiegen, Beute abzustauben und die allgegenwärtigen Herausforderungen zu überwinden. Dazu müssen sie ein ultimatives Team aus Tanks, Heilern und Schadensausteilern aufbauen, um ganze Horden von Feinden und Ehrfurcht gebietende Bosse zu bezwingen, und mit ihren Freund:innen zusammenarbeiten, um die größten Herausforderungen zu meistern und dabei gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Spieler:innen können sich mit anderen in kompetitiven Ranglisten messen, die ihnen zeigen, wie weit sie es in FELLOWSHIP geschafft haben. Durchhalten! Überwinden! Aufsteigen! Und das bis in die höchsten Ränge von FELLOWSHIP!