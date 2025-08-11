|
Terra Nil, das von der Kritik gefeierte Umweltsimulationsspiel von Free Lives und Devolver Digital, wird mit dem brandheißen neuen Heatwave-Update noch eine ganze Ecke heißer.
In Terra Nil ist es eure Aufgabe, mit Hilfe fortschrittlicher Öko-Technologie Leben in karge Landschaften zurückzubringen – und anschließend wieder spurlos zu verschwinden.
Dieses umfangreiche Inhalts-Update bringt eine komplett neue Region zum Wiederherstellen sowie jede Menge neues Gameplay und frische Inhalte – kostenlos für alle, die bereits das Basisspiel besitzen.
Die wichtigsten Features:
- 13 neue Tierarten, darunter Krokodile, Elefanten, Hyänen und Geier, die sich natürlicher in die Welt einfügen und länger bleiben.
- Ein neuer Fotomodus, mit dem ihr Tiere in euren wiederhergestellten Landschaften ablichten könnt – inklusive Punktesystem für besonders gelungene Schnappschüsse.
- Drei neue herausfordernde Karten zum Bewältigen: Parched Dunes, Canyon Peaks und Fracked Floodplain. Überwindet riesige Schluchten, löscht Ölbrände und mehr.
- Neue Öko-Technologie, mit der ihr experimentieren könnt – darunter ein ferngesteuerter Recycling-Roboter für Landflächen und das Xerophytium, ein Gebäude zur Wiederherstellung von Kakteenbiomen.