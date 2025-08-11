Das Umweltsimulationsspiel Terra Nil wird (noch) heißer – mit dem kostenlosen Heatwave-Update, welches jetzt auf PC, Switch und Mobilgeräten verfügbar ist

Terra Nil, das von der Kritik gefeierte Umweltsimulationsspiel von Free Lives und Devolver Digital, wird mit dem brandheißen neuen Heatwave-Update noch eine ganze Ecke heißer. In Terra Nil ist es eure Aufgabe, mit Hilfe fortschrittlicher Öko-Technologie Leben in karge Landschaften zurückzubringen – und anschließend wieder spurlos zu verschwinden. Dieses umfangreiche Inhalts-Update bringt eine komplett neue Region zum Wiederherstellen sowie jede Menge neues Gameplay und frische Inhalte – kostenlos für alle, die bereits das Basisspiel besitzen. Die wichtigsten Features: 13 neue Tierarten, darunter Krokodile, Elefanten, Hyänen und Geier, die sich natürlicher in die Welt einfügen und länger bleiben.

Ein neuer Fotomodus, mit dem ihr Tiere in euren wiederhergestellten Landschaften ablichten könnt – inklusive Punktesystem für besonders gelungene Schnappschüsse.

Drei neue herausfordernde Karten zum Bewältigen: Parched Dunes, Canyon Peaks und Fracked Floodplain. Überwindet riesige Schluchten, löscht Ölbrände und mehr.

Neue Öko-Technologie, mit der ihr experimentieren könnt – darunter ein ferngesteuerter Recycling-Roboter für Landflächen und das Xerophytium, ein Gebäude zur Wiederherstellung von Kakteenbiomen.