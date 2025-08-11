inZOIs erster kostenloser DLC, Inselparadies, erscheint am 20. August Cahaya, eine von Südostasien inspirierte Stadt, ist das Highlight des ersten DLCs von inZOI; die Mac-Version von inZOI erscheint ebenfalls am 20. August..

KRAFTON, Inc. gibt bekannt, dass Inselparadies, der erste kostenlose DLC für die Lebenssimulation , am 20. August erscheint. Der DLC wird weltweit und kostenlos erhältlich sein, zeitgleich zum Beginn der gamescom 2025. Am selben Tag wird KRAFTON auch die Mac-Version von inZOI veröffentlichen, die über den App Store und Steam erhältlich sein wird.



Inselparadies Highlights: gibt bekannt, dass, der erste kostenlose DLC für die Lebenssimulation inZOI , am 20. August erscheint. Der DLC wird weltweit und kostenlos erhältlich sein, zeitgleich zum Beginn der gamescom 2025. Am selben Tag wird KRAFTON auch die Mac-Version vonveröffentlichen, die über den App Store und Steam erhältlich sein wird. Neue Stadt : Cahaya, die südostasiatische Inseloase, ist inspiriert von den Tropen Südostasiens und bietet eine lebendige neue Umgebung, die die Schönheit der Natur mit entspanntem Stadtleben verbindet. Die Spieler können sowohl eine Hauptinsel als auch eine Ferieninsel erkunden und Aktivitäten wie Schwimmen, Bootfahren und Schnorcheln genießen. Dabei können sie ihre Zois mit tropischen Outfits, Frisuren und Dekorationen individuell gestalten.

: Cahaya, die südostasiatische Inseloase, ist inspiriert von den Tropen Südostasiens und bietet eine lebendige neue Umgebung, die die Schönheit der Natur mit entspanntem Stadtleben verbindet. Die Spieler können sowohl eine Hauptinsel als auch eine Ferieninsel erkunden und Aktivitäten wie Schwimmen, Bootfahren und Schnorcheln genießen. Dabei können sie ihre Zois mit tropischen Outfits, Frisuren und Dekorationen individuell gestalten. Neue Lebenssimulationsfunktionen in allen Welten: Der kostenlose DLC erweitert das Spiel um lebensstilorientierte Gameplay-Elemente wie Landwirtschaft, Bergbau, Edelsteinherstellung und Angeln sowie neue fahrbare Fahrzeuge wie Motorräder und Elektroroller.

Der kostenlose DLC erweitert das Spiel um lebensstilorientierte Gameplay-Elemente wie Landwirtschaft, Bergbau, Edelsteinherstellung und Angeln sowie neue fahrbare Fahrzeuge wie Motorräder und Elektroroller. Verbesserte Charakterinteraktionen: Neue Systeme wie zufällige Begegnungen, Gedankenblasen und kooperative Aktionen ermöglichen es den Spielern, tiefergehende Geschichten und unerwartete Momente zwischen den Zois zu erschaffen.

Neue Systeme wie zufällige Begegnungen, Gedankenblasen und kooperative Aktionen ermöglichen es den Spielern, tiefergehende Geschichten und unerwartete Momente zwischen den Zois zu erschaffen. System- und QoL-Updates: UI/UX-Verbesserungen für flüssigeres Gameplay Early Gamepad-Unterstützung (Testphase) Über 90 neue Musiktitel zur Erweiterung der Soundkulisse im Spiel

Launch während der gamescom Zum Launch des DLCs wird KRAFTON auf der gamescom 2025 (20.–24. August) in Köln vertreten sein.

Ein neuer Trailer wird während der gamescom: Opening Night Live am 19. August vorgestellt.

Die Besucher können Inselparadies am Stand von KRAFTON ausprobieren.

Weitere Community-Aktionen umfassen In-Game-Events, Influencer-Challenges und einen speziellen DLC-Hub. inZOI@Cahaya Livestream



Weitere Details zu inZOI und dem kommenden Inselparadies DLC werden während inZOI@Cahaya bekannt gegeben, einem Community-orientierten Livestream, der am 14. August um 18:00 Uhr PT über die offiziellen YouTube– und Twitch-Kanäle von inZOI ausgestrahlt wird. Der Stream wird bisher unveröffentlichte Inhalte aus dem DLC sowie Kommentare der Entwickler zu den Gameplay-Features und der kreativen Ausrichtung enthalten. Fans sind außerdem eingeladen, über den offiziellen inZOI–Discord Fragen zum DLC einzureichen, die dann möglicherweise während der Übertragung live beantwortet werden.



inZOI verfügbar auf Mac



Zusätzlich zum DLC erscheint inZOI am 20. August für Mac und kann über den Mac App Store und Steam vorbestellt werden. inZOI für Mac ist für Apple Silicon optimiert und nutzt Metal, eine Software, die hardwarebeschleunigte Grafiken auf Apple-Plattformen ermöglicht, was zu einem flüssigen und reaktionsschnellen Gameplay mit hohen Bildraten und hochaufgelöster Grafik führt. Das Spiel unterstützt MetalFX Upscaling, hardwarebeschleunigtes Raytracing auf Apples M3- und M4-Chipfamilie sowie HDR. Die Systemanforderungen sind Apple Silicon Mac-Konfigurationen mit dem M2-Chip oder neuer und mindestens 16 GB Unified Memory.



„Cahaya wurde durch das Feedback unserer Spieler geprägt, das bis zum Start des Early Access Anfang dieses Jahres zurückreicht“, sagte Hyungjun „Kjun“ Kim, CEO von inZOI Studio und Direktor von inZOI. „Dieser DLC spiegelt eine Vision wider, die wir gemeinsam mit unserer Community entwickelt haben. Die Entwicklung eines Spiels in einem neuen Genre war eine echte Herausforderung, aber die Unterstützung, die wir erhalten haben, bedeutet uns alles – und wir stehen erst am Anfang.“

Weitere Informationen zu inZOI gibt es unter https://playinzoi.com und in den sozialen Medien [ X | TikTok | Instagram | ].



Weitere Informationen zugibt es unterund in den sozialen Medien [ Discord YouTube ].*** Über Krafton, Inc.

KRAFTON, Inc., mit Hauptsitz in Südkorea, widmet sich der Entdeckung und Veröffentlichung fesselnder Spiele, die Spaß machen und einzigartige Erfahrungen bieten. KRAFTON wurde 2007 gegründet und beschäftigt weltweit renommierte Entwickler, darunter PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion und ReLU Games. Jedes Studio setzt sich zum Ziel, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und innovative Technologien zu nutzen und so, durch die Erweiterung der KRAFTON-Plattformen und -Services, die Fanbase stetig zu erweitern.



KRAFTON ist verantwortlich für erstklassige Unterhaltungsprodukte, darunter PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, Defense Derby und TERA. Mit einem leidenschaftlichen und engagierten Team auf der ganzen Welt ist KRAFTON ein technologisch fortschrittliches Unternehmen, das über erstklassige Fähigkeiten verfügt und sein Geschäftsfeld auf Multimedia-Unterhaltung und Deep Learning ausdehnen will. Weitere Informationen finden sich unter www.krafton.com.



Über inZOI

Über inZOI

inZOI ist ein Lebenssimulationsspiel, das durch realistische Grafiken und eine vollständig simulierte Community ein tiefes Eintauchen in die Spielwelt ermöglicht. Als Schöpfer in inZOI können Spieler das Leben der Charaktere, der „Zois", gestalten und beobachten, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Die hohe Freiheit des Spiels, detaillierte Erstellungstools, ein komplexes Emotionssystem und KI-Funktionen lassen Träume wahr werden. Durch das inZOI ModKit und Canvas erweitert inZOI auch sein Potenzial als Plattform für kreative Inhalte. inZOI, das im März 2025 über Steam im Early Access gestartet ist, hat innerhalb der ersten Woche mehr als 1 Million Verkäufe erzielt.