Verwaltet in Winter Resort Simulator 3 gemeinsam mit Freunden den perfekten Winterurlaubsort!

Der beliebte Skiresort-Simulator kehrt im Winter 2026 mit einer brandneuen Bergregion, offiziell lizenzierten Fahrzeugen und Multiplayer-Modus für PC und Konsolen zurück

Aerosoft und Simuverse Interactive enthüllen heute offiziell Winter Resort Simulator 3, den nächsten großen Titel in der klassischen Winterresort-Simulationsreihe des Studios. WRS3 erscheint im Winter 2026 für PC und Konsolen und führt die Spieler zu neuen Höhen in der Welt des Berg- und Skiresortbetriebs.

Den Enthüllungstrailer gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=hZRExHXKyd8

Winter Resort Simulator 3 wurde von Grund auf mit Unreal Engine 5 entwickelt und setzt mit beeindruckenden alpinen Umgebungen, hochdetaillierten Fahrzeugmodellen und einer massiv erweiterten Spielwelt, die sowohl für Einzelspieler als auch für Koop-Teams konzipiert ist, neue Maßstäbe in diesem Genre. Spieler übernehmen die Leitung eines Skigebiets und müssen alle Aufgaben erfüllen, die für den Erfolg des Unternehmens erforderlich sind:

Fahre offiziell lizenzierte Pistenraupen durch dynamische Wetter- und Tag-Nacht-Zyklen

Bediene komplexe und originalgetreu nachgebildete Seilbahnen mit realistischen Steuerungssystemen

Baue und verwalte dein Resort auf einer komplett neu gestalteten Karte

Schließe dich im Mehrspielermodus mit anderen zusammen, um gemeinsam Aufgaben zu bewältigen

Genieße plattformübergreifende Verfügbarkeit mit der ersten Konsolenversion der Serie

Entwickelt mit Modding-Unterstützung als Kernstück

„Winter Resort Simulator war unser allererster Titel; ein Spiel, das aus Leidenschaft und Liebe zur Simulation entstanden ist. WRS3 markiert den Beginn einer neuen Ära für eine Spieleserie, die uns schon immer sehr am Herzen lag“, so Maximilian Rudorfer, CEO bei Simuverse Interactive.

Ob sie an Neuschnee arbeiten, Liftanlagen betreiben oder den wirtschaftlichen Fluss von Gästen und Park-Upgrades verwalten – Winter Resort Simulator 3 bietet Spielern das bislang umfassendste und immersivste Wintersimulationserlebnis.

