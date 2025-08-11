The First Descendant: Großes Update Durchbruch ab sofort verfügbar

Das bahnbrechende Update von The First Descendant bringt die neue Nachfahrin Nell, Hoverbikes, ein Crossover mit NieR: Automata und vieles mehr

NEXON hat das mit Spannung erwartete Update Saison 3: Durchbruch für den Looter-Shooter The First Descendant auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam veröffentlicht.

Das Update bietet eine Vielzahl aufregender Inhalte, darunter das riesige neue Schlachtfeld Axion Plains, das Hoverbike-Fahrzeug, den Colossus Field-Raid, die neue Nachfahrin Nell sowie das NieR: Automata-Crossover. Spieler können sich auf groß angelegte Schlachten, neue Dungeons, neue kosmetische Gegenstände und mehr freuen. Darüber hinaus ermöglicht das neue Update dank Descendant Boost Up und Boost Path einen schnellen Einstieg ins Spiel.

Die wichtigsten Informationen zur neuen Saison 3: Durchbruch:

Neue Story Das Update erzählt eine neue Geschichte rund um die Nachfahren Nell und Enzo auf ihrer Mission, den furchteinflößenden Schurken Karel zu besiegen.



Erstes offizielles Crossover mit NieR: Automata Das erste offizielle Crossover von The First Descendant mit dem beliebten NieR: Automata . Enthält zwei Skins für die ikonischen NieR: Automata -Charaktere 2B und A2, zusammen mit Rücken-Accessoires sowie neuen Social Emotes. Im Rahmen eines In-Game-Events erhalten Spieler Belohnungen wie Social Emotes aus der NieR: Automata -Koop entsprechend ihrer täglichen und wöchentlichen Spielzeit.



Neues riesiges Schlachtfeld: Axion Plains Axion ist ein riesiges offenes Gebiet und bildet die Hauptbühne des Durchbruch -Updates. Einst versuchte die Menschheit, dort eine zweite Überlebensbasis zu errichten, doch das Gebiet wurde aufgrund instabiler dimensionaler Energie und wiederkehrender Void-Stürme aufgegeben. Battlefield ist ein missionsbasiertes System, das Teamarbeit fördert. Missionen, die als Battlefields gekennzeichnet sind, haben einen höheren Schwierigkeitsgrad und bieten bessere Belohnungen. Diese rotieren regelmäßig, sodass sich Spieler immer wieder um sie versammeln. Spieler begegnen außerdem einer neuen Gegnerfraktion: der Legion of Breach. Im Rahmen des In-Game-Events „ Into the Axion Plains “ erhalten Spieler durch tägliche und wöchentliche Missionen – etwa dem dreimaligen Besiegen des Wall Crashers – nützliche Belohnungen wie eine Trigger Module Box. Im Event „ Axion Plains Breakthrough “ erhalten Spieler tägliche Login-Boni. Die Belohnungen richten sich nach der Anzahl der Tage, an denen Spieler am Event teilgenommen haben; darunter befinden sich Externe Komponentenkerne, eine Box mit einem Serena-Skin und mehr.



Neue Nachfahrin: Nell Passiv: Suspicion & Insight – Die Nutzung von Ecive wendet den Ecive-Scan auf Gegner an, was Buffs und weitere Effekte auslöst. Fähigkeit 1: Breach Discharge – Feuert ein durchdringendes Projektil ab und verursacht zusätzlichen Schaden bei gescannten Gegnern. Fähigkeit 2: Ring of Breach – Erzeugt einen Riss, der Gegner schwächt. Je länger aktiv, desto stärker der Debuff. Reaktivieren ruft den Riss zurück und löst eine Explosion aus. Fähigkeit 3: Gravitic Reversal – Nur einsetzbar, wenn der Riss aus Fähigkeit 2 aktiv ist. Konsumiert den Riss, zieht Gegner an und verursacht so Schaden. Fähigkeit 4: Gaze of the Abyss – Verleiht Verbündeten Buffs; alle Angriffe von Nell zählen als Schwachstellen-Treffer. Wird ein gescannter Gegner mit Fähigkeit 1 getroffen, während Fähigkeit 4 aktiv ist, verlängert sich die Dauer dieses Effekts. Transcendent Module: Restored Heart – Wandelt den Effekt des Risses von einem Debuff in einen Buff, gibt Verbündeten Schild-Buffs, reduziert Abklingzeiten, wenn der Riss zurückgerufen wird und erhöht Schwachstellen-Schaden für Verbündete in der Nähe → fungiert als Buffer, um Schusswaffen-Typ-DPS-Team-Mitglieder zu unterstützen. Transcendent Module: Shattered Heart – Modifiziert die Fähigkeiten 1 und 4: Fähigkeit 4 feuert mehrere Projektile ab, Fähigkeit 1 reduziert die Abklingzeit von Fähigkeit 4 und stapelt die Projektilanzahl bei Treffern → Aufbau mit Fähigkeit 1, um Fähigkeit 4 als Finisher zu nutzen. Zeitlich begrenzte Belohnungen – Im Rahmen des In-Game-Events „ Breakthrough with Nell “ erhalten Spieler Belohnungen wie einen Kristallisations-Katalysator , etwa durch Erreichen von Level 40 mit Nell.



Neue Ultimative Waffen Neue Scout Rifle: Eraser – Eine ultimative Waffe gegen adaptive Verteidigungssysteme. Jeder Schuss analysiert die Verteidigungsmechanismen des Ziels und neutralisiert diese. Verursacht Flächenschaden und deaktiviert adaptive Abwehrmechanismen. Neuer Launcher: Exterminator – Visiert automatisch Gegner im Schusswinkel an. Feuert nach dem Auslösen eine Salve von Raketen auf alle erfassten Ziele. Entwickelt für Kämpfe in Axion, ideal gegen Angriffsschiffe und Panzerungen von Mutanten.



Neues Fahrzeug: Hover-Bike Das Hover-Bike gibt es in drei Varianten: Standard, Speed und Balanced. Weitere Anpassungen, z.B. durch Anbauteile, sind für zukünftige Updates geplant. Spieler können mit dem Hover-Bike frei durch Axion und offene Gebiete fahren. In Dungeons und Intercept Battles ist die Nutzung eingeschränkt, aber künftige Dungeon-Updates ermöglichen weitere Einsatzgebiete.



Wall Crasher Erscheint in festen Intervallen und unterstützt Koop-Schlachten mit bis zu acht Spielern. Obwohl er sich langsam bewegt, entfesselt der Wall Crasher mächtige AoE-Angriffe wie Schockwellen. Ausweichen und konstanter Schaden sind entscheidend für den Sieg. Spieler können mit dem Hover-Bike durch das große Gebiet fahren und sich dann dem Koloss im Kampf stellen.



Neuer Abyss-Intercept Ein neuer Boss mit Elektro-Attribut: Storm Hanger . Um seine EMP-Schild-Fähigkeiten zu minimieren, müssen Spieler instabile Kerne im richtigen Moment zerstören.



Trigger-Modul Ein neuer Modultyp für Nachfahren, freigeschaltet nach Erreichen von Level 40 und Abschluss von Arche Tuning Level 40. Slots lassen sich mit Axium öffnen, jedoch nur bei Nachfahren mit mindestens zehn Kalibrierungen. Nach dem Freischalten können Trigger-Module frei angepasst werden. Neun neue Trigger-Module kommen mit dem Breakthrough-Update ins Spiel, weitere erscheinen monatlich. Trigger-Module sind in Axion farmbar.



Kosmetische Gegenstände Ein neuer Themen-Skin: Der Rider-Skin ist ab sofort verfügbar. Neue Premium-Skins für Enzo und Ines , die Hauptnachfahren des Durchbruch-Updates, sind ebenfalls verfügbar.



Descendant Boost Up & Descendant Boost Path Event Eine zeitlich begrenzte Descendant Boost Up -Aktion hilft Spielern, nach dem Durchbruch-Update schnell aufzuholen und direkt mit erfahrenen Spielern einzusteigen. Descendant Boost Up : Ermöglicht den direkten Einstieg ins Mid-Game im Sigma-Sektor auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer und bietet Belohnungen wie Module und andere Spielressourcen. Descendant Boost-Pfad : Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur schnellen Anpassung an die wichtigsten Systeme und zur Entwicklung des eigenen Nachfahren.



Interessierte Spieler können auf dem Discord-Server tiefer in die Welt von The First Descendant eintauchen und Feedback geben. Dieser Kanal wurde als Teil des kontinuierlichen Engagements von The First Descendant eingerichtet, die Kommunikation zu verbessern und wertvolles Feedback von der Community zu sammeln. Die Spieler haben positiv reagiert und schätzen es, dass ihr Feedback gehört wird und in die Entwicklung des Spiels einfließt.

Mehr Informationen gibt es auf X (vormals Twitter), Facebook, YouTube oder auf tfd.nexon.com.