Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach stellt das neue kabelgebundene Gaming-Headset Airlite Fit vor, das offiziell für Nintendo Switch 2 lizenziert ist. Turtle Beach hat das offiziell für Nintendo Switch lizenzierte Airlite Fit Anfang dieses Jahres als aktualisiertes Over-Ear-Modell in den Farben Neonblau & Rot, Weiß & Schwarz oder Ghost Purple veröffentlicht. Das neue Airlite Fit bietet denselben leichten Tragekomfort und immersiven Gaming-Sound, für den die Serie bekannt ist. Es verfügt über ein offizielles Nintendo Switch 2-Design und ist in der neuen Farbe Charcoal Black erhältlich.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern bei Nintendo unser neuestes Airlite Fit-Headset für ein leichtes und komfortables Spielerlebnis auf den Markt zu bringen, das für Nintendo Switch 2 lizenziert ist“, sagt Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. „Mit seiner bewährten, hervorragenden Audioleistung zu einem erschwinglichen Preis verbessert das Airlite Fit das fantastische Erlebnis auf Nintendo Switch 2 für Gamer überall.“

Alle Modelle des kabelgebundenen Gaming-Headsets sind mit der Nintendo Switch 2 und früheren Nintendo Switch-Systemen kompatibel. Das neuere Airlite Fit-Modell wird jedoch in einer offiziell für die Nintendo Switch 2 lizenzierten Verpackung geliefert, trägt das offizielle Nintendo Switch 2-Logo auf dem Kopfbügel des Headsets und erweitert die bisher verfügbaren Farben um die neue Farbe Charcoal Black.

Das Headset liefert dank hochwertiger 40-mm-Lautsprecher einen präzisen abgestimmten Klang. Die Over-Ear-Polster aus Jersey-Strick bieten Komfort und lassen Gamer:innen einen klaren Höhen- und tiefen Bassklang hören, während sie gleichzeitig Außengeräusche effektiv ausblenden. Das schlanke Mikrofon mit Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Voice-Chats klar zu hören sind, und kann zum Stummschalten hochgeklappt werden. Der vielseitige 3,5-mm-Audioanschluss ist mit allen Nintendo Switch-Systemen vollständig kompatibel.

Das Turtle Beach Airlite Fit für Nintendo Switch 2 in Charcoal Black kann für 24,99 € auf www.turtlebeach.com vorbestellt werden und ist ab Mittwoch, dem 3. September 2025 weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich.

Weitere Informationen zu den neuesten Turtle Beach-Produkten gibt es unter www.turtlebeach.com sowie auf TikTok, X, Instagram, Facebook und YouTube.