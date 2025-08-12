Archon Prophecy für Age of Wonders 4 ist jetzt erhältlich Die neue Erweiterung ist jetzt für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der Publisher und Entwickler Paradox Interactive hat heute mit Archon Prophecy die neueste Erweiterung für das preisgekrönte Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 von Triumph Studios veröffentlicht. Archon Prophecy ist ab heute für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich und erweitert Age of Wonders 4 um eine Vielzahl neuer Features und Inhalte. Diese drehen sich um den Aufbau von Imperien mit göttlicher Macht und die Erfüllung heiliger Schicksale. Enthalten sind unter anderem eine neue Kultur, neue Formen, neue Story-Inhalte und vieles mehr. Die Erweiterung ist im digitalen Handel zum empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro erhältlich und ist auch im Age of Wonders 4 – Expansion Pass 2 enthalten. Am 12. August erhalten alle Spieler von Age of Wonders 4 zusammen mit Archon Prophecy das kostenlose Griffon-Update. Dieses enthält neue Features wie zusätzliche Fraktionsdaten, neue Formeigenschaften und Schwächen sowie Updates für Heldenklassen. Zu den Funktionen von Archon Prophecy gehören: Neue Kultur: Errichtet mit Hilfe der Architekten euer Imperium und baut riesige, magische Monumente in euren Städten. Widmet sie der Affinität eurer Wahl, um eure Wirtschaft zu stärken und mächtige Boni freizuschalten. Gestaltet euer Reich und prägt die Welt mit eurer Ideologie!

Zwei neue Formen: Elysisch: aufgestiegene, himmlische Wesen, die einen Hauch von Göttlichkeit in dein Reich bringen. Alt: verwelkte und gekrümmte Wesen aus den Tiefen der Geschichte und anderen finsteren Orten.

Neue narrative Inhalte: Schmiedet euer Schicksal mit Prophezeiungsmerkmalen – neuen Gesellschaftsmerkmale, mit denen ihr euer Imperium gestalten könnt. Zu Beginn eurer Reise erscheint eine Vision, die euch herausfordert, den Zweck und die Ambitionen eures Herrschers zu definieren. Wie ihr diese interpretiert, bleibt euch überlassen. Wenn ihr die Prophezeiung jedoch erfüllt, schaltet ihr mächtige Belohnungen frei.

Zwei neue Story-Welten: Ringe von Emnora – Betretet das verborgene Reich von Emnora, der Festung der Archonten, und sucht Hilfe im ewigen Krieg gegen Urrath. Die Klippen von Sordünn : Landet an der Küste von Sordünn und erkundet ein uraltes Land, das in die endlosen Schrecken des Umbral Abyss gestürzt ist. Befreit das Reich aus den Fängen Urraths und erfüllt eine Prophezeiung, die den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit entscheiden wird.

Vier neue Bücher: Buch der Tugend: Verleiht euren Armeen unerschütterliche Rechtschaffenheit und stärkt ihre Kampfkraft bis zum bitteren Ende. Buch der Prophezeiungen: Webt mit prophetischen Zaubersprüchen und Omen das Schicksal in jeden Moment und prägt damit das Schlachtfeld. Buch der Wiedergänger: Kanalisiert die Macht der Toten und rächt euch an den Lebenden. Buch der Archonier: Beschwört himmlische Verbündete und erhebt eure Einheiten in den Rang der Archonier.

Neue Heldenklasse: Folgt dem Ruf der Götter mit der Macht des Kampfheiligen! Ob ihr als heilige Unterstützungseinheit die Gläubigen anführt oder als Märtyrer-Tank standhaft bleibt – der Kampfheilige verwandelt Tugend in Stärke und Opferbereitschaft in Sieg.

Und es gibt noch viel mehr: sieben neue Wildtiereinheiten, die durch die Wildnis streifen, zwei neue Reittiere, fünf neue Musikstücke von Michiel van den Bos, mehrere Karten-Updates, eine neue Benutzeroberfläche und viele weitere kleinere Neuerungen! Ab heute können alle Spieler von Age of Wonders 4 das kostenlose Griffon-Update herunterladen. Es enthält viele neue Features und Verbesserungen für das Originalspiel. Eine vollständige Liste der Änderungen sind in den Patch Notes hier zu finden.

Weitere Informationen zu Age of Wonders 4 sind auf der Webseite des Spiels verfügbar.