Haunted Bloodlines kehrt mit einer neuen Demo zurück – bereit, deinen Verstand zu brechen Haunted Bloodlines ist zurück – verstörender denn je.

Der Publisher Iphigames hat eine vollständig überarbeitete Demo zu seinem kommenden psychologischen Horrorspiel vorgestellt. Mit überarbeiteten Grafiken, neuen Spielmechaniken und intelligenteren Gegnern bietet diese aktualisierte Demo einen noch tieferen und intensiveren Einblick in den Albtraum, der auf die Spieler wartet. Haunted Bloodlines ist ein psychologisches Horrorspiel aus der Egoperspektive, das dich in ein Herrenhaus führt, das von einem Erbe aus Trauer, Schuld und Wahnsinn verflucht ist. Als widerwilliger Erbe einer blutgetränkten Vergangenheit musst du ein verfallendes, sich ständig veränderndes Anwesen erkunden – nichts ist stabil: weder die Räume, noch die Zeit, und schon gar nicht dein eigener Verstand.

Ohne Waffen und mit begrenzter geistiger Stabilität hängt dein Überleben allein von deinem Instinkt, deiner Vorsicht und der Fähigkeit ab, die Wahrheit aufzudecken, bevor sie dich verschlingt. „Diese Version der Demo kommt dem vollen Horror von Haunted Bloodlines so nah wie noch nie“, sagte Giannis Soukoulis, Entwickler bei Horrified Triangles. „Sie ist immersiver und unvorhersehbarer. Du läufst nicht einfach nur durch ein Spukhaus – du durchläufst eine Erinnerung, die dich tot sehen will.“ Neue Demo. Neue Regeln. Dieselbe Blutlinie. Zusätzlich zur weltweiten Veröffentlichung wird Haunted Bloodlines in Asien von Serafini Productions veröffentlicht – und erreicht so ein noch breiteres, internationales Publikum. NEUE FEATURES DER DEMO Defensive Spielmechaniken – Zum ersten Mal können sich Spieler gegen bestimmte Gegner zur Wehr setzen – das sorgt für zusätzliche Spannung und taktische Entscheidungen.

– Zum ersten Mal können sich Spieler gegen bestimmte Gegner zur Wehr setzen – das sorgt für zusätzliche Spannung und taktische Entscheidungen. Intelligentere Gegner – Gegner reagieren jetzt mit adaptivem Verhalten, wodurch jede Begegnung unberechenbarer wird.

– Gegner reagieren jetzt mit adaptivem Verhalten, wodurch jede Begegnung unberechenbarer wird. Komplette visuelle Überarbeitung – Nahezu alle Assets wurden exklusiv für Haunted Bloodlines neu erstellt – das Ergebnis ist eine bedrückend atmosphärische Welt voller düsterer Details.

– Nahezu alle Assets wurden exklusiv für neu erstellt – das Ergebnis ist eine bedrückend atmosphärische Welt voller düsterer Details. Verbesserte Performance – Optimiert für flüssigeres Gameplay, kürzere Ladezeiten und stabilere Leistung.

– Optimiert für flüssigeres Gameplay, kürzere Ladezeiten und stabilere Leistung. Fotomodus – Halte nervenaufreibende Momente im Spiel fest und erlebe deinen Abstieg in den Wahnsinn noch einmal.

– Halte nervenaufreibende Momente im Spiel fest und erlebe deinen Abstieg in den Wahnsinn noch einmal. Neues UI & Light Mode – Eine intuitivere Benutzeroberfläche sowie visuelle Anpassungsoptionen für eine individuellere Spielerfahrung. VERFÜGBARKEIT Die Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

Das vollständige Spiel erscheint in Kürze für PC über Steam.