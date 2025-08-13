













angekündigt – Release am 24. Oktober für Konsolen & PC

Highspeed-Arcade-Racing voller Adrenalin erobert jetzt das Wohnzimmer!

13. August 2025 – Machen Sie sich bereit, hinter das Steuer einer der aufregendsten Action-Franchises der Welt zu steigen! Inspiriert von der Universal-Pictures-Saga bringt Fast & Furious: Arcade Edition den hochoktanigen Nervenkitzel des originalen Fast-&-Furious-Arcade-Spiels am 24. Oktober 2025 auf Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Rasen Sie durch spektakuläre Umgebungen im Einzelspielermodus oder holen Sie sich einen Freund ins Boot und erleben Sie packende Arcade-Duelle im lokalen Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus!



Fast & Furious: Arcade Edition liefert rasante Rennen und Vollgas-Action direkt aus der Spielhalle auf Ihre Konsole oder den PC! Steigen Sie in legendäre Fahrzeuge wie den Dodge Charger, die Corvette Z06, den Shelby GT500 KR, den Ford GT, den Bronco DR, den Jeep Wrangler und mehr – und gestalten Sie Ihren Wagen mit einzigartigen Farbschemata individuell.

Fahren Sie alle Strecken des originalen Arcade-Spiels allein oder im Splitscreen mit einem Freund und entdecken Sie zerstörbare Umgebungen, verzweigte Routen und geheime Abkürzungen, die jedes Rennen auf den Kopf stellen und Risikofreude belohnen. Stellen Sie sich spannenden Missionen wie dem Abfangen einer Rakete in den Schweizer Alpen oder dem Stoppen eines Flugzeugs mitten in Hongkong.

Wichtige Spiel-Features

Highspeed-Arcade-Racing voller Adrenalin – Rasante Strecken, lizensierte Supersportwagen, Drifts, Nitro-Boosts und präzises Fahren im cineastischen Stil, der den Nervenkitzel des Originals einfängt.

Der Arcade-Hit für Zuhause – Vollgas-Action wie in der Spielhalle, jetzt für Konsolen optimiert und mit all dem explosiven Gameplay, das das Original zum Fanliebling machte.

Legendäre Fahrzeuge – Fahren Sie 8 ikonische Autos wie Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR, Jeep Wrangler und mehr.

Individuelles Styling – Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug mit eigenen Farbschemata eine persönliche Note.

Lokaler Multiplayer – Im Splitscreen-Modus Seite an Seite mit einem Freund um den Sieg kämpfen.

Vielfältige, herausfordernde Strecken – Alle Originalstrecken in abwechslungsreichen Umgebungen, die Ihre Fahrkünste fordern.

Geheime Missionen weltweit – Bonusaufgaben mit filmreifen Zielen, z. B. Raketen abfangen oder Flugzeuge stoppen.

Versteckte Abkürzungen – Zerstörbare Umgebungen, verzweigte Wege und geheime Routen für taktische Vorteile.