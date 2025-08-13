Amsterdam, Niederlande – 13. August 2025 – KRAFTON, Inc. veröffentlicht heute das Update 37.1 für PUBG: BATTLEGROUNDS auf PC, die Konsolenversion folgt in Kürze. Es beinhaltet eine hochkarätige Zusammenarbeit mit der Hypercar-Marke BUGATTI, die offizielle Erweiterung der UGC Alpha-Plattform für von Spielern erstellte Inhalte und die Rückkehr des Retro-Arcade-Modus POBG inklusive einer neuen Karte. Die vollständigen Patchnotes sind auf der offiziellen Website zu finden.

BUGATTI erobert die Schlachtfelder

PUBG: BATTLEGROUNDS und BUGATTI bringen durch ihre Kollaboration zwei legendäre Supersportwagen ins Spiel: den Chiron und den Chiron (Édition Spéciale). Die exklusiven Fahrzeug-Skins sind für den Coupe RB verfügbar und bieten den Spielern ein luxuriöses neues Fahrerlebnis auf dem Schlachtfeld.

Spieler haben Zugriff auf eine Vielzahl von Anpassungsoptionen – darunter 14 Außenfarben, vier Innenausstattungen, sieben Felgentypen und sieben Bremssatteldesigns – sowie thematische Kostümsets. Auf den Startinseln von Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi, Taego, Deston und Rondo erscheinen einzigartige Container, die nur Spieler mit BUGATTI-Fahrzeug-Skins freischalten können.

Jedes Fahrzeug ist mit authentischen BUGATTI-Features ausgestattet, darunter unverwechselbare Motor- und Auspuff-Sounds. Der Chiron (Édition Spéciale) bietet ein noch intensiveres Erlebnis mit einem beweglichen Heckflügel und individuellen Boost-Soundeffekten.

UGC Alpha-Erweiterung

Das UGC Alpha-System, die Kreativmodus-Plattform von PUBG: BATTLEGROUNDS, wurde offiziell erweitert, sodass nun noch mehr Spieler in die Erstellung benutzerdefinierter Spiele eintauchen können. UGC Alpha ist exklusiv für PC verfügbar und ermöglicht es Spielern, benutzerdefinierte Regeln, Logik und Objekte zu entwerfen, wodurch eine Vielzahl experimenteller Spielmöglichkeiten jenseits des traditionellen Battle Royale möglich werden.

Die Plattform ist nun durch das Oktober-Update verfügbar. Spieler mit PUBG Plus-Konten können benutzerdefinierte Sessions hosten und erstellen, während alle Spieler an verschiedenen bereits verfügbaren Beispielmodi teilnehmen und diese ausprobieren können.

POBG kehrt zurück

Das retro-inspirierte Minispiel POBG kehrt für eine begrenzte Zeit zurück, diesmal mit einer neuen Pixel-Art-Karte: Paramo. Ursprünglich als Aprilscherz-Event im Jahr 2021 gestartet, lässt POBG die Spieler in schnellen, unbeschwerten Action-Kämpfen gegen Wellen von Hühnerbossen antreten.

POBG ist wegen seiner Arcade-Optik und seinem lockeren Gameplay sehr beliebt und bleibt ein Favorit unter Fans, die eine Pause von der üblichen Intensität des Spiels suchen.

Weitere Updates

Update 37.1 enthält außerdem eine Reihe von Verbesserungen für das Gameplay, darunter:

Eine neue Ranglistensaison

Ein aktualisierter Survivor Pass

Balance-Anpassungen für Scharfschützengewehre (DMRs)

Die Entfernung von gekippten Visieren

Zerstörbare Requisiten und Verkaufsautomaten auf ausgewählten Karten

Die vollständigen Patchnotes und alle weiteren Details finden sich unter https://pubg.com/en/, im KRAFTON Presseraum und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen: