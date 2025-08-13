



Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids erscheint am 26. August auf PC, PlayStation und Xbox

Der Release-Termin wurde in einem brandneuen Trailer enthüllt – Crossplay und Freunde-Pass sind direkt zum Launch verfügbar

In einem neuen Trailer haben Arc Games und Snapshot Games angekündigt, dass Chip ’n Clawz vs. The Brainioids offiziell am 26. August auf PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation und Xbox erscheint. Das dynamische Action-Strategiespiel von XCOM-Schöpfer Julian Gollop ist regulär zum Preis von 28,99 € erhältlich. In der ersten Woche nach dem Launch (26. August bis 2. September) gibt es zusätzlich noch einen Rabatt von 10% auf allen Plattformen! Das koop-freundliche Action-RTS-Abenteuer erscheint mit einem Freunde-Pass, damit Spieler den Online-Koop und PvP-Multiplayer kostenlos mit einem Freund genießen können, der das Spiel besitzt. Das Spiel unterstützt zudem Crossplay, sodass das komplette Abenteuer im Team bestritten werden kann – unabhängig von der Plattform. Der brandneue Trailer zeigt, wie Chip ’n Clawz vs. The Brainioids klassisches Strategie-Gameplay mit Action-Elementen kombiniert, und damit einen einzigarten Genre-Mix erzeugt.

Hier geht es zum neuen Trailer: https://youtu.be/eEuowPaNUpI

Chip ’n Clawz vs. The Brainioids auf Steam folgen und zur Wunschliste hinzufügen: https://store.steampowered.com/app/1332430/Chip_N_Clawz_vs_The_Brainioids/

„Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Chip ’n Clawz schon sehr bald veröffentlicht wird, und dass das Spiel einen Freunde-Pass haben wird“, so Julian Gollop, CEO von Snapshot Games. Chip ’n Clawz ist als Koop-Abenteuer angelegt, weil wir ein Strategiespiel machen wollten, das einfach mit Freunden, Familienmitgliedern und Strategiefans online und offline auf jeder Plattform gespielt werden kann. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler Chip ’n Clawz gemeinsam mit einem Freund erleben – und das jederzeit und überall, dank Freunde-Pass und Crossplay!“

Über Chip ‘n Clawz vs. The Brainiods

Chip ’n Clawz vs. The Brainioids ist ein Projekt von Julian Gollop, dem Schöpfer von X-COM und dem Team von Snapshot Games, dem Entwickler von Phoenix Point undChaos Reborn. Chip ’n Clawz vs. The Brainioids ist ein actionreiches Strategiespiel, das fesselndes Gameplay von Real Time Strategy (RTS) mit der Action eines Third-Person-Shooters kombiniert. In Chip ’n Clawz vs. The Brainioids arbeiten die Spieler zusammen, um eine Invasion der außerirdischen Brainioids aufzuhalten. Im Laufe dieser bunten und von Comics inspirierten Reise können die Spieler in die Rollen eines der beiden Helden Chip und Clawz schlüpfen, oder im Koop beide Helden spielen, um Rohstoffe und Sammlerobjekte zu sammeln, Basen zu bauen, die Fertigkeiten ihrer Helden zu erweitern, Truppen anzuführen und mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. Die Spieler erwartet eine Reihe von Story-Kampagnen mit zahlreichen Herausforderungen und spannenden Boss-Kämpfen oder sie können im Mehrspielermodus gemeinsam die Brainioids besiegen und die Welt retten!

Features:

Mix aus Action und Strategie

Spiele als das heroische Duo Chip und Clawz im Einzelspielermodus oder im Co-op, um die Invasion der Brainioids in einer spannenden und humorvollen Story-Kampagne aufzuhalten, die im normalen und schweren Schwierigkeitsmodus gespielt werden kann.



Stürze dich sofort in Aktion in schnellen und leicht zugänglichen Missionen mit einfach erlernbaren und überzeugenden Spielmechaniken, die eine moderne Herangehensweise an klassische Strategiespiele bieten.



Führe den Angriff gegen die Brainioids an, während du dein Arsenal aus Basen, Waffen und Fertigkeiten der Helden aufbaust. Stelle eine Armee aus Robotern zusammen und führe sie in epische Schlachten.



Spannende Bosskämpfe gegen die mächtigsten Brainioids unterziehen deine Basis und deine Armee aus Robotern der ultimativen Prüfung.

Mehrere Mehrspielermodi

Erlebe chaotische Spiele im Mehrspielermodus mit epischen Schlachten an der Seite deiner Freunde oder gegen sie!



Spiele im Couch-Co-op für 2 Spieler, um den Spaß zu verdoppeln – koordiniere deine Taktik mit einem Freund, um die Brainioids zu besiegen.



Stürze dich ins PvP-Chaos – spiele klassische 1v1 oder 2v2-Partien online, oder spiele im Split-Screen mit einem Freund oder gegen ihn, um herauszufinden, wer der Beste ist.



Tritt PvP-Spielen bei oder lade andere ein, auf einer beliebigen Plattform bei deiner Abenteuerkampagne mitzuspielen – das Spiel kann plattformübergreifend auf PC und Konsolen gespielt werden.

Story im optischen Stil eines Comics

Durchquere eine lebhafte und farbenfrohe Welt, die im Stil und mit dem Flair eines Comics gestaltet wurde.



Triff im Laufe deiner Abenteuer auf schillernde Charaktere mit eigenen Geschichten.



Erkunde jedes Level bis in den letzten Winkel, um seltene Sammelgegenstände und andere Geheimnisse zu finden, zum Beispiel Comics, die das Rätsel der Brainioid-Invasion enthüllen, oder Baupläne für neue Waffen und Upgrades für deine Roboter und Helden-Fertigkeiten.

Mehr Möglichkeiten, mit dem Freunde-Pass gemeinsam zu spielen

Der Freunde-Pass kann kostenlos für PC, PlayStation und Xbox heruntergeladen werden und unterstützt Crossplay.



Spieler, die Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids besitzen, können das Spiel mit einem Freund kostenlos über den neuen Freunde-Pass spielen – solange ein Spieler die Vollversion besitzt, können beide Spieler die gesamte Kampagne im Online-Co-Op spielen und alle zum Start verfügbaren PvP-Maps nutzen.



Mit dem Freunde-Pass können Spieler zusammen spielen, um die Welt im Online-Koop zu retten … oder andere herausfordern, um den Besten im PvP-Mehrspieler zu krönen, und das kostenlos auf jeder Plattform dank Crossplay.





Weitere Updates zu Chip ‘n Clawz vs.The Brainioids finden sich auf dem offiziellen Discord. Spieler können das Spiel jetzt ihrer Wunschliste auf Steam hinzufügen. Weitere Details zum Freunde-Pass gibt es hier.



