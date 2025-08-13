





ATMOSFAR [Trailer]

Begeben Sie sich auf eine epische Luftfahrt-Odyssee, um das Schicksal des entferntesten Außenpostens der Menschheit aufzudecken – in diesem hochfliegenden Sci-Fi-Survival-Crafting-Abenteuer. Sammeln Sie Schrott, um Ihre Flotte fliegender Schiffe zu bauen und zu verbessern – in einem 1-4-Spieler-Crafting-Spiel, das Luft- und Bodenerkundung mit Basisbau, Ressourcenmanagement und Ausrüstungsupgrades kombiniert.

OPUS: Prism Peak [Trailer]

OPUS: Prism Peak ist ein erzählerisch geprägtes Adventure, in dem Sie einen erschöpften Fotografen spielen, der sich außerhalb der Realität wiederfindet. Mit Ihrer alten Kamera erkunden Sie ein ätherisches Reich und dessen Verbindung zur Welt, die Sie zurückgelassen haben, lüften ihre Geheimnisse und finden schließlich den Weg nach Hause.







UNYIELDER [Trailer]

Dieses Singleplayer-FPS vereint Highspeed-Kampf, Looter-Shooter-Elemente und Boss-Rush-Action zu einem unendlich erweiterbaren Roguelite. Stellen Sie Ihr „Arsenal of Destruction“ zusammen, um spektakuläre, absurde und chaotische Schlachten zu bestehen.









BAKUDO [Trailer]

Erleben Sie das einzigartige Kampfsystem von BAKUDO – ein ultrastylischer, hyperintensiver Boss-Battler, der Hochgeschwindigkeits-Ballsport-Mechaniken mit packender Action verbindet. Spielen Sie als neuer Schüler einer renommierten Akademie, die sich ganz dem Sport BAKUDO widmet, treten Sie gegen mächtige Rivalen in intensiven Eins-gegen-Eins-Kämpfen an und decken Sie ein verborgenes Geheimnis auf, das das Schicksal der gesamten Welt bedrohen könnte…





ANTHEM#9 [Trailer]

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Anthem#9-Agenten und stellen Sie sich mächtigen Gegnern in einem strategischen „Gem Match“-Roguelite. Kombinieren Sie Edelsteine zu Combos, aktivieren Sie mächtige Fähigkeiten und bauen Sie Ihr Deck so aus, dass Sie den Kampf zu Ihren Gunsten wenden.