Im Trailer ist der Titelsong „Mountain Hunt“ der japanischen Rockband QUEEN BEE zu hören. Mit den eindringlich-schönen Vocals von Avu-chan und einem Sound, der Dringlichkeit mit geheimnisvoller Atmosphäre verbindet, spiegelt der Song das Spannungsfeld zwischen Jäger und Gejagtem perfekt wider – ganz im Sinne der Spielwelt, in der Kreaturen und Charaktere aufeinandertreffen.

Die besondere Energie und Präsenz des Songs verstärken das cineastische Erlebnis und ziehen die Zuschauer noch tiefer in die Story.

Avu-chan (QUEEN BEE) kommentiert:

„Ich freue mich riesig, dass unser intensiver Lovesong ‘Mountain Hunt’ für diese spannende Zusammenarbeit ausgewählt wurde. Das schnelle Tempo und der dynamische Aufbau – endend mit einem mutigen ‚Next!‘ – sorgen dafür, dass ich hoffe, ihr genießt jede Sekunde!“





Über QUEEN BEE

QUEEN BEE ist eine 2009 gegründete japanische Rockband, bestehend aus Avu-chan (Gesang), Yashi-chan (Bass) und Hibari-kun (Gitarre). Bekannt für ihren markanten Gesang, den genreübergreifenden Sound und kraftvolle Live-Auftritte begeistert die Band Fans in Japan und weltweit. Ihre Musik erreicht regelmäßig hohe Chartplatzierungen, und ihre Konzerte sind oft ausverkauft. Im August 2025 geht QUEEN BEE auf internationale Tournee mit Stationen in Shanghai, Hongkong und Taipeh.

Spielübersicht

Titel: Resident Evil Survival Unit

Publisher: Aniplex Inc.

Entwickler: JOYCITY Corporation

Plattformen: iOS (iPhone, iPad), Android

Preis: Free-to-play (In-App-Käufe verfügbar)

Release: Geplant für 2025

Regionen: Japan, Korea, Nordamerika, Europa, Asien

Offizielle Website: residentevil-survivalunit.com

Über Aniplex Inc.

Aniplex Inc. ist ein vielseitiges Entertainment-Unternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Bekannt für seine führende Rolle in der Anime-Produktion und -Distribution, entwickelt und veröffentlicht Aniplex zudem Spiele, Filme, Theaterproduktionen und Live-Events für ein weltweites Publikum. Aniplex ist eine Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

