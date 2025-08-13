Voidmaw LLC freut sich bekannt zu geben, dass Katanaut auf der kommenden Future Games Show – Live von der Gamescom 2025 vertreten sein wird und während der Präsentation am 20. August große Neuigkeiten enthüllt!
Katanaut ist ein Action-Roguelite, inspiriert von Metroidvania- und 2D-Action-Platformern, in dem Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen, während Sie sich durch Horden von Gegnern kämpfen und die Geheimnisse um die Katastrophe auf einer gigantischen Raumstation lüften.
Das Spiel erscheint bald auf Steam (also unbedingt die Future Games Show im Auge behalten!) und wird zu einem späteren Zeitpunkt (TBD) auch für alle Konsolen veröffentlicht.
Wer nicht so lange warten möchte: Schnappen Sie sich Ihr Katana, Ihre Nervenstärke – und so viele Heil-Spritzen wie möglich. Die Demo ist ab sofort auf Steam spielbar und bereit, Ihre Fähigkeiten und Ihren Durchhaltewillen zu testen.
Über das Spiel
Katanaut ist ein Action-Roguelite, inspiriert von Metroidvania und Action-Platformern. Die Handlung spielt auf einer riesigen Raumstation, die einen mysteriösen Unfall erlitten hat. Während die Station außer Kontrolle gerät und ihre einst menschlichen Bewohner zu Monstern mutieren, müssen Sie herausfinden, was geschehen ist – vorausgesetzt, Sie überleben die gefährlichen Korridore voller gnadenloser Kämpfe im Soulslike-Stil.
Sie kämpfen sich mit freischaltbaren Nahkampfwaffen, Schusswaffen und magisch anmutenden Fähigkeiten durch eine sich ständig verändernde Hölle, während sich die Station um Sie herum verformt. Je tiefer Sie vordringen, desto unheimlicher werden die Umgebungen – und desto weniger menschlich sind die Gegner.
Jeder Schritt kann ein Risiko sein – Strategie und schnelle Reflexe sind oft Ihre einzige Lebensversicherung. Ob Sie nun mit wilden Kombos experimentieren oder einen Build perfektionieren, der genau Ihrem Spielstil entspricht – jeder Tod bringt neue Rätsel mit sich.
Key Features
Vielfältige Builds – Experimentieren Sie mit Waffen, Schusswaffen und Fähigkeiten, um eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihnen passt – oder Sie überraschen sich selbst.
Einzigartige Herausforderungen – Erleben Sie eine Mischung aus handgefertigten und prozedural generierten Levels, die sowohl schnelle Durchläufe als auch intensive Überraschungsangriffe bieten können.
Freischaltbares Arsenal – Entdecken und verbessern Sie eine Vielzahl an Waffen, Fähigkeiten und Perks.
Kämpfe mit hohem Einsatz – Rasante Gefechte, bei denen kluges und schnelles Handeln über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Pixel-Perfektion – Handgefertigte Pixelkunst, die die unheimliche Schönheit dieses kosmischen Albtraums einfängt.
Synthwave-Soundtrack – Ein atmosphärischer Soundtrack, der jede Schlacht antreibt und gleichzeitig die düstersten Ecken der Station musikalisch untermalt – komponiert von einem herausragenden Musiker.
Folgen Sie Katanaut
X/Twitter – Updates, Einblicke und Behind-the-Scenes-Content
Wishlist auf Steam – Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Über das Studio
Voidmaw LLC ist ein Ein-Personen-Indiestudio mit einer tiefen Leidenschaft für Roguelites und dem Ziel, Spiele zu erschaffen, die Spieler herausfordern und inspirieren. Gegründet von einem Entwickler, der Gameplay-Innovation mit einem einzigartigen visuellen Stil verbindet, liegt der Fokus von Voidmaw auf Spielerlebnissen, die im Gedächtnis bleiben – auch nachdem der Bildschirm schwarz geworden ist.