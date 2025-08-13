Voidmaw LLC freut sich bekannt zu geben, dass Katanaut auf der kommenden Future Games Show – Live von der Gamescom 2025 vertreten sein wird und während der Präsentation am 20. August große Neuigkeiten enthüllt!

Katanaut ist ein Action-Roguelite, inspiriert von Metroidvania- und 2D-Action-Platformern, in dem Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen, während Sie sich durch Horden von Gegnern kämpfen und die Geheimnisse um die Katastrophe auf einer gigantischen Raumstation lüften.

Das Spiel erscheint bald auf Steam (also unbedingt die Future Games Show im Auge behalten!) und wird zu einem späteren Zeitpunkt (TBD) auch für alle Konsolen veröffentlicht.

Wer nicht so lange warten möchte: Schnappen Sie sich Ihr Katana, Ihre Nervenstärke – und so viele Heil-Spritzen wie möglich. Die Demo ist ab sofort auf Steam spielbar und bereit, Ihre Fähigkeiten und Ihren Durchhaltewillen zu testen.



Hier geht’s zum Katanaut-Gameplay-Trailer:

Über das Spiel

Katanaut ist ein Action-Roguelite, inspiriert von Metroidvania und Action-Platformern. Die Handlung spielt auf einer riesigen Raumstation, die einen mysteriösen Unfall erlitten hat. Während die Station außer Kontrolle gerät und ihre einst menschlichen Bewohner zu Monstern mutieren, müssen Sie herausfinden, was geschehen ist – vorausgesetzt, Sie überleben die gefährlichen Korridore voller gnadenloser Kämpfe im Soulslike-Stil.







Sie kämpfen sich mit freischaltbaren Nahkampfwaffen, Schusswaffen und magisch anmutenden Fähigkeiten durch eine sich ständig verändernde Hölle, während sich die Station um Sie herum verformt. Je tiefer Sie vordringen, desto unheimlicher werden die Umgebungen – und desto weniger menschlich sind die Gegner.