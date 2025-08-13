Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 4. September für Nintendo Switch

Den Nintendo Switch-Trailer gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=Q_j8Z_QPihw

Seit der Veröffentlichung von Mandragora: Whispers of the Witch Tree wurden die tiefgreifenden RPG-Mechaniken, die herausfordernden Kämpfe und die storybasierte Erkundung kontinuierlich verbessert. Dank des Spieler-Feedbacks wurde das Spielerlebnis auf die Wünsche der Community zugeschnitten und um Funktionen wie den New Game+-Modus erweitert. All dies wird natürlich auch für Nintendo Switch verfügbar sein und kann in begrenztem Umfang in der aktualisierten Demo für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erlebt werden.

Das Deluxe-Upgrade ist separat erhältlich und enthält den Original-Soundtrack, ein digitales Artbook, die kosmetischen Transmog-Sets „Shadowpyre“ und „Gildcrest“ sowie die Haustier-Begleiter „Curious Ottliong“ und „Nimble Dieling“.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 4. September 2025 digital für Nintendo Switch sowohl als Standard Edition als auch als Deluxe Edition. Das Action-RPG ist bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.

Mehr Updates zu Mandragora: Whispers of the Witch Tree gibt es auf der offiziellen Webseite sowie auf den Social-Media-Kanälen.