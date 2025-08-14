Driftwoche in GTA Online

Die Highlights der Woche:

Kostenloses Driftfahrzeug: Declasse Walton L35

Drift-Verbesserungen sind jetzt für vier neue Fahrzeuge verfügbar: Annis Hardy, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Dinka Chavos V6

Kostenlos und nur für kurze Zeit: das „Gezeichnet und schattiert“-Design für den RUNE Cheburek, wenn ihr ein Driftrennen abschließt

Kostenloses Design „Drift Gorilla, grün“ für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Dinka Jester RR

2x GTA$ und RP in der neuen Community-Kampfserie

2x GTA$, RP und Reputation in der LS-Car-Meet-Serie und 2x Verdienste auf alle anderen Arten, Reputation zu verdienen

Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ für den Sieg in drei LS-Car-Meet-Rennen in dieser Woche

50 % Rabatt auf die Mitgliedschaft im LS Car Meet

Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Declasse Drift Walton L35, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Annis Hardy, Dinka Chavos V6

Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Invetero Coquette D1, Bollokan Envisage

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Shitzu Hakuchou Drag

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Western Rat Bike, Lampadati Pigalle, Grotti Cheetah

Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Karin Calico GTF

Der Hauptpreis am Glücksrad: Bewaffneter Declasse Tampa

Rabatte: 50 % auf den Vapid Dominator FX, den Declasse Drift Yosemite und den Dinka Chavos V6, sowie 30 % auf Higgins Helitours, den Vapid Dominator ASP, den Übermacht Cypher, den Karin Futo GTX, den Annis ZR350, den Annis Remus, den RUNE Cheburek, den Dinka Jester RR, den Karin Sultan RS Classic, den Pfister Growler, Karin Vivanite und den Grotti Stinger GT

Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf den Up-n-Atomisierer und (nur mit GTA+) 40 % auf das Präzisionsschützengewehr