„Verbot“ oder freiwilliger Rückzug?

Gerüchte gab es viele, bestätigt ist nun: Montana Black, Deutschlands wohl bekanntester Streamer, wird nicht auf der Gamescom 2025 auftreten. Von einem offiziellen Bann kann allerdings keine Rede sein. Die Messe Köln erklärte gegenüber Mein MMO, dass man Monte sehr wohl eine Teilnahme angeboten habe – allerdings nur unter strengen Auflagen. Er hätte sich ausschließlich im sogenannten Creator-Co-Working-Space aufhalten dürfen, abgeschottet vom restlichen Messegeschehen.

Für den Streamer war dieses Modell unattraktiv. Ein Besuch ohne direkten Kontakt zur Community kam für ihn nicht infrage. In sozialen Medien tauschte er sich dazu auch mit Moderator Max Schradin aus, der ebenfalls nicht auf der Messe zu sehen sein wird. Beide machten deutlich: Ein Auftritt unter solchen Bedingungen habe für sie keinen Sinn. Medienberichte über ein „Auftrittsverbot“ sind also nur die halbe Wahrheit.

Die Schatten von 2022: Als Monte Chaos auslöste

Die Vorsicht der Messeveranstalter hat einen klaren Ursprung. Im Jahr 2022 erschien Montana Black unangekündigt auf der Gamescom und startete spontan einen Livestream. Innerhalb weniger Minuten sammelten sich hunderte Fans um ihn, was zu dichtem Gedränge, lauten Tumulten und sogar einzelnen Verletzungen führte. Sicherheitskräfte mussten einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern.

Seitdem gilt für prominente Influencer ein strengeres Reglement: Jeder Besuch muss frühzeitig angemeldet, begleitet und kontrolliert werden. Schon 2024 durfte Monte deshalb nur unter Auflagen teilnehmen – Livestreams waren stark eingeschränkt, sein Aufenthalt auf den VIP-Bereich begrenzt. Doch auch damals platzte eine Einigung. Die Folge: 2025 bleibt der Streamer endgültig außen vor.

Trotz prominenter Absagen ist die Creator-Area der Gamescom aber alles andere als leer: Papaplatte, PietSmiet, Lets Hugo oder Viva La Dirt League sorgen in Köln für Selfies, Signierstunden und volle Bühnen. Wer also Stars der Szene treffen möchte, wird auch in diesem Jahr fündig – nur Montana Black gehört nicht dazu.