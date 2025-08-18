astragon Entertainment präsentiert spannendes Simulations-Line-up für die diesjährige PAX West in Seattle, USA Der deutsche Publisher und Entwickler astragon Entertainment gibt seine Teilnahme an der diesjährigen PAX West in Seattle, USA, bekannt, die vom 29. August bis 1. September stattfindet. Besucher:innen können sich auf spielbare Demos von drei beliebten Simulationstiteln von astragon freuen. astragon ist im Seattle Convention Center, WSCC Level 4, Stand Nr. 853 zu finden. Rettungseinsätze in Firefighting Simulator: Ignite In Firefighting Simulator: Ignite, entwickelt vom deutschen Studio weltenbauer., erwartet die Besucher:innen intensive Feuerwehr-Action. Spieler:innen starten ihre Karriere in ihrer eigenen Feuerwache und ziehen daraufhin weiter zu Rettungseinsätzen in brennenden Gebäuden. Sie setzen Werkzeuge, Schläuche und Feuerwehrfahrzeuge strategisch ein, um Notfälle unter Kontrolle zu bringen. Die Veröffentlichung erfolgt am 9. September 2025 für PC und Konsolen. Einen tieferen Einblick in Firefighting Simulator: Ignite gibt es zudem während der offiziellen Präsentation mit YouTuber TheNorthernAlex, der dieses Livestream-Event am 30. August um 03:45 Uhr auf dem offiziellen PAX-Twitch-Kanal moderieren wird und nach dem Livestream auch als VOD abgerufen werden kann: twitch.tv/pax

Seafarer: The Ship Sim, die neueste Inhouse-Produktion von astragon Development, setzt die Spieler:innen ans Steuer eigener Schiffe. Sie arbeiten für verschiedene Fraktionen, die jeweils einzigartige Schiffe, Missionen und Geschichten bieten. Der Titel erscheint am 7. Oktober 2025 als Early-Access-Version auf Steam und im Epic Games Store. In der PAX-West-Demo stehen eine dramatische Brandbekämpfungsmission und eine anspruchsvolle Frachtransport- Aufgabe bereit. Streifendienst in Police Simulator: Patrol Officers In Police Simulator: Patrol Officers, entwickelt vom deutschen Studio Aesir Interactive, übernehmen Spieler:innen die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2022 ist diese Simulation auf mehreren Plattformen erschienen und hat über 18 kostenlose Inhalts-Updates, mehrere DLCs und die umfangreiche Highway Patrol Expansion erhalten. Weitere kostenlose Updates und neue DLCs sind bereits in Planung.