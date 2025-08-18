Electronic Arts veröffentlicht heute ein neues Update für Battlefield 2042. Das „Der Weg zu Battlefield 6″-Event bringt Spieler neue Inhalte wie einen Free Pass, der das Vermächtnis von Battlefield feiert, neue Hardware, eine Neuinterpretation der beliebten Iwo-Jima-Karte und mehr.

Das befristete Event umfasst übergreifende Belohnungen mit mehr als 20 exklusiven Belohnungen für Battlefield 6, die am Erscheinungstag des Spiels verfügbar sind. Spieler:innen können diese freischalten, indem sie Battlefield 2042 spielen und innerhalb des Free Pass Fortschritte erzielen.

Den Event-Trailer gibt es hier zu sehen.

Hier ein Überblick, was Spieler:innen in „Der Weg zu Battlefield 6” erwartet:

Belohnungen

Free Pass: Enthält über 50 Belohnungen für Battlefield 2042, um das Vermächtnis der Reihe zu feiern.

Exklusive Battlefield 6-Belohnungen: Mehr als 20 Battlefield 6-Belohnungen am Erscheinungstag verfügbar.

Neue Hardware

KFS2000: Freischaltbar über Free Pass

LYNX-Präzisionsgewehr: Open-Beta-Belohnung – Teilnehmer:innen der Open Beta erhalten diese Waffe.

2 Kampfjets: A10 Warthog und SU-25TM Frogfoot: Frisch aus dem Tresor

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com, bei X, Discord und Instagram. Über @BattlefieldCom erhalten Spieler außerdem alle Informationen über Live-Updates.





