Out of Times neuer Gameplay-Trailer ist hier und bietet mehr Chaos pro Sekunde, als die Timeline aushält. Der Trailer zeigt Roguelike-Runs, wilde Ausrüstungskombinationen und Koop-Spaß.

Spieler können das Spiel vor dem Launch am 25. September auf die Wunschliste setzen oder für 22,39 € im Epic Games Store vorbestellen, um das The Temporal Disaster-Pack zu sichern, welches exklusive Reittiere, Emotes und Avatare aus alternativen Zeitlinien enthält.

Out of Time bricht alle Regeln und lässt die Spieler mittelalterliche Schwerter schwingen, Cyperpunk-Plasma-Kanonen abfeuern und auf prähistorischen Tieren in den Sonnenuntergang reiten.

The Shattering hat alle Zeitalter zu einem großen Chaos fusioniert und die Mission der Spieler ist es, sich dort hineinzustürzen, sich ihre Ausrüstung aus Millionen verschiedenen Load-Outs zusammenzustellen und eine Reihe an Herausforderungen bestehend aus Drachen, Killerrobotern, mutierten Krabben und anderen Monstrositäten zu überwinden.

Weitere Beiträge

NEWS
Endlich angekündigt, der free Ride Modus für das neue Mafia
PCPLAYSTATIONXBOX

Freiheit hat ihren Preis – Mafia: The Old Country überrascht mit Gratis-Update

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Die gamescom 2025 wird gleich zu Anfang mit Highlights und Trailer auftrumpfen
PCPLAYSTATIONXBOXSTREAMING

Eine Nacht voller Premieren – Diese Spiele rocken definitiv die gamescom Opening Night Live 2025

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PLAYSTATION

Gigantische Auswahl: Neue Waffen & PS5-Features in Ghost of Yōtei vorgestellt

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Es bleibt bei 80 Euro“ – warum Call of Duty: Black Ops 7 beim Preis nicht übertreibt

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Endlich frisches Gameplay-Material von Battlefield 6
PCPLAYSTATIONXBOX

„Battlefield 6 stürzt CoD vom Thron“ – neue Rekorde und ein Comeback mit Tempo

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming