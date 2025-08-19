Das kommende 2D-Craftervania-Abenteuer kündigt neuen Publisher an – baue, farme und errichte die Zivilisation neu, gemeinsam mit deinem skurrilen Roboterfreund

Tlön Industries freut sich, einen neuen Trailer zu Kentum zu präsentieren – gemeinsam mit der Ankündigung der Zusammenarbeit mit Publisher V Publishing. Kentum, das postapokalyptische Abenteuer, erscheint später dieses Jahr für Steam, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch!

Im neuen Trailer lernen Spieler erneut Kent kennen – unseren Klon-Helden, der nur mit einem Stock und trockenem Humor ausgestattet ist. Nach einem Nickerchen, das sich über mehrere Jahrtausende erstreckte, wacht Kent im Jahr 10.000 auf und muss nun bauen, craften und automatisieren – nicht nur um zu überleben, sondern um die Zivilisation wiederaufzubauen.

In der Rolle von Kent erkundest du gemeinsam mit deinem pragmatischen Roboterbegleiter ORB eine verlassene und feindselige Welt, die nun dein Zuhause ist. Sammle Ressourcen, katalogisiere deine Entdeckungen und verwandle dein Wissen in Stahl – indem du alles baust, von kleinen Basen und Farmen bis hin zu automatisierten Fabriken. Aber du bist nicht ganz allein: Feindliche Kreaturen lauern nur darauf, dich auszulöschen. Zwar ist Kent ein Klon, der nicht dauerhaft sterben kann – trotzdem ist das ständige Ableben äußerst lästig.

Haupt-Features:

Erkunden, Scannen und Katalogisieren: Entdecke die Wunder und Merkwürdigkeiten einer weiten, sich ständig verändernden Welt voller faszinierender Flora, Fauna und Wetterphänomene. Kategorisiere jedes Tier, jede Pflanze und jedes Mineral, um die Jahreszeiten zu überleben.

Craften bis zum Maximum: Nutze alle Materialien, die dir zur Verfügung stehen, um deine Basis aufzubauen. Beginne klein – verwandle Holz in Kohle, Maschinenschrott in Metallplatten – und entwickle deine Basis Stück für Stück zu einer vollautomatisierten Rohstoffmaschine, die jeder Fabrik Konkurrenz machen kann.

Überlebe… oder eben nicht! Du wirst ja sowieso geklont: Auch wenn Kent unendlich oft wiederbelebt wird, ist Sterben dennoch ziemlich nervig. Du musst Nahrung sammeln und jagen, neue Rezepte entdecken und deine Kochkünste verbessern. Eigene Farmen und Vivarien sichern dir eine verlässliche Nahrungsquelle.

Baue die Heimatbasis deiner Träume: Erweitere deine Basis und errichte automatisierte Systeme, um deine Produktion zu optimieren – selbst wenn du gerade auf Erkundungstour bist.

Bereise exotische Orte mit Stil: Ob leuchtende Dschungel oder verlassene Ruinen – erkunde die postapokalyptische Erde mit Hoverboard, Gleitschirm, Enterhaken und mehr. Du entscheidest, wie effizient (und stylisch) du unterwegs bist.

Mach einen Zeitsprung in die Welt von Kentum, noch vor dem offiziellen Release auf Steam, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch später dieses Jahr.

Alle, die sich für Basisbau, Crafting und Abenteuer begeistern, können das Spiel schon jetzt auf ihre Steam-Wunschliste setzen und auf dem Laufenden bleiben – über X (ehemals Twitter), YouTube oder den offiziellen Discord von Tlön Industries.