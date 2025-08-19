Spielbare Demo jetzt auf Steam & auf der gamescom – Halle 7.1 verfügbar

Ein neuer Gameplay-Trailer zur Unterwasser-Städtebausimulation Life Below wurde veröffentlicht – passend zum Debüt des Spiels auf der gamescom 2025.

Der Trailer zeigt, wie Spieler Leben in beschädigte Riffe zurückbringen und sie vor ständig wechselnden Herausforderungen in einem vom Klimawandel geprägten Ozean retten. Vom Platzieren energieproduzierender Mondkorallen bis hin zum Herstellen und Platzieren von Ködern, um eine vielfältige Tierwelt anzulocken – Spieler müssen sich anpassen, um zu überleben.

Entwickelt vom norwegischen Studio Megapop und geschrieben von der preisgekrönten Videospielautorin Rhianna Pratchett, bietet Life Below einen frischen und einzigartigen Ansatz im Städtebau-Genre.

Angesiedelt auf einer Erde der nahen Zukunft, in der der Ozean nicht mehr ist, was er einmal war, haben sich die Regeln drastisch verändert. Spieler tauchen ein in eine wunderschöne Unterwasserwelt, in der sie ihr Riff ausbauen, Wildtiere zur Steigerung der Biodiversität anlocken und ganze Ökosysteme weiterentwickeln, um den Wandel der Gezeiten zu überstehen.

Korallen sterben und Ökosysteme kollabieren. Die Stimme der Natur beauftragt die Spieler – in der Rolle der Hüterin Thalassa – damit, das Herz des Riffs zu schützen und neues Leben in die Tiefe zu bringen.

Indem sie die Energie des Riffs kanalisiert und neue Korallenstrukturen wachsen lässt, muss Thalassa die Unterwasserwelt retten – bevor es zu spät ist.

Life Below, das nächstes Jahr für Windows PC erscheinen soll, kann von der Öffentlichkeit auf der gamescom in Halle 7.1 angespielt werden.

Wer nicht nach Köln zur Messe reist, kann die vollständig lokalisierte Demo über die Life Below-Seite auf Steam ausprobieren.

Jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzufügen oder mehr erfahren unter LifeBelow.net