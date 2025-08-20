ARD erweitert ihr Gaming-Angebot mit Spiel auf Roblox / Launch des kostenlosen Aufbauspiels auf der Gamescom vom 20. bis 24. August 2025

Die ARD erweitert ihr Gaming-Angebot und startet auf der Plattform Roblox die neue Experience „Bau eine Burg für die Gräfin“. Das kostenlose Aufbauspiel lädt Spielende ein, allein oder im Team eine möglichst große und eindrucksvolle Burg zu errichten. Das Spiel wird am ARD-Stand auf der Gamescom vorgestellt, die vom 20. bis 24. August 2025 in Köln stattfindet.

„Bau eine Burg für die Gräfin“ aus dem „Bau die Burg“-Kosmos des SWR

Beim Roblox-Game „Bau eine Burg für die Gräfin“ gilt es, innerhalb von 20 Minuten Ressourcen wie Stein, Holz und Mörtel zu sammeln, Gebäude zu errichten und damit möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner in die Burg zu locken. Extra-Punkte gibt es für Nebenaufgaben der Gräfin und ihrer Gefolgsleute. Je höher das eigene Level, desto schneller lassen sich Ressourcen abbauen und transportieren. Gespielt werden kann auf Mobilgeräten, PC und Tablet. Das Roblox-Spiel ist eine Erweiterung des SWR Formats „Bau die Burg“, das bisher vor allem auf Youtube und Twitch erfolgreich war. Dort treten Content-Creator gegeneinander an, um historische Burgen digital nachzubauen – begleitet von fachkundiger Geschichtsexpertise. Mit der Roblox-Version kann nun jede und jeder selbst zur Burgherrin oder zum Burgherrn werden. Voraussetzung ist ein Roblox-Account. Das Roblox-Spiel des SWR ist von der USK geprüft und hat keine Altersbeschränkung (USK 0).

Gaming beim SWR

Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ein Hobby von vielen Menschen in Deutschland. Auch der SWR setzt seit Jahren auf innovative digitale Spiele und bereichert kontinuierlich sein Portfolio mit Gaming-Formaten, die Information mit Bildung, Unterhaltung und Spaß auf zeitgemäße Weise verbinden. Das Roblox-Game „Bau eine Burg für die Gräfin“ wurde in Zusammenarbeit zwischen dem SWR X Lab und der Redaktion Innovation und digitale Projekte Rheinland-Pfalz entwickelt, die auch Bau die Burg verantwortet. Die Umsetzung und das Gamedesign lagen bei der Hamburger Agentur Headraft.

Games bei der ARD

Games sind für die ARD ein fester Bestandteil moderner publizistischer Arbeit. Neben „Bau eine Burg für die Gräfin“ bietet die ARD bereits Formate wie die interaktiven „Tatort-Games“, „GreenGuardiansVR“ oder das Lernspiel „Nachrichtenmacher“ an. Weitere Projekte, wie ein Spiel zur Serie „Almania“, folgen. Diese und andere ARD-Gamingtitel werden auf der Gamescom 2025 in Köln vom 20. bis 24. August präsentiert.

„Bau eine Burg für die Gräfin“ jetzt testen? Das Game ist schon auf dem ARD-Account live.

Mehr Informationen unter http://swr.li/bau-die-burg-auf-roblox