Der Schatten der Leere breitet sich über die Lande von Azeroth aus. Der Moment ist gekommen, an dem Spieler die Geschichte formen und eine Wahl treffen müssen: Eine MSI-Grafikkarte kann in die Tiefen der Leere gestürzt oder durch die Kräfte des Lichts beschützt werden. Der Ausgang dieser Schlacht wird unerwartete Folgen für die Zukunft des Produkts haben.

Unabhängig davon, ob sie dem Flüstern der Leere erliegen oder sich entscheiden, ein Held Azeroths zu werden, hat jeder Teilnehmer die Chance, das Artefakt zu gewinnen, das aus dieser Abstimmung hervorgeht: eine außergewöhnliche Grafikkarte in den Farben von World of Warcraft: MIDNIGHT.

Die Teilnahme an der Schlacht ist möglich über https://msi.gm/MIDNIGHT oder durch einen Kommentar auf den Social-Media-Kanälen von MSI mit den Hashtags #VOID oder #LIGHT sowie #MSIxMIDNIGHT.

Die Aktion läuft vom 20. August 2025 bis zum 30. November 2025.

