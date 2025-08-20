Sekiro No Deafeat als Anime über das erfolgreiche Soulslike von From Software

Vom Game of the Year zum Anime-Epos – Sekiro wagt den nächsten Schritt

Als FromSoftware im Jahr 2019 „Sekiro: Shadows Die Twice“ veröffentlichte, wagte das Studio einen mutigen Schritt: weg von der typischen Souls-Formel, hin zu einem aggressiven Kampfstil voller Paraden und präziser Bewegungen. Das Risiko zahlte sich aus. Mehr als 10 Millionen verkaufte Exemplare und die Auszeichnung als Game of the Year sprechen für sich.

Nun kommt die Rückkehr – allerdings in einer unerwarteten Form. Auf der gamescom 2025 wurde mit einem Trailer die Anime-Adaption „Sekiro: No Defeat“ vorgestellt, die im kommenden Jahr exklusiv bei Crunchyroll starten soll. Dabei soll die epische Geschichte des Shinobi Wolf in einer vollständig handgezeichneten Version neu erzählt werden. Fans dürfen sich also auf eine Wiedergeburt der bekannten Saga im Stil japanischer Animationskunst freuen.

„Eine monumentale Aufgabe“ – große Worte, große Erwartungen an Sekiro: No Defeat

Hinter dem Projekt steht das junge Studio Qzil.la, das bisher nur punktuell an Serien wie Chainsaw Man oder Hell’s Paradise mitwirkte. Mit Sekiro: No Defeat wagen die Kreativen nun ihr erstes eigenes Großprojekt. Regisseur Kenichi Kutsuna ließ in einem Statement keinen Zweifel daran, dass hier Großes entstehen soll:

„Wir nehmen die monumentale Aufgabe in Angriff, das atemberaubend schöne Sekiro: Shadows Die Twice zu animieren. Dabei stecken wir unser ganzes künstlerisches Gespür und unsere Leidenschaft für Ästhetik in die Produktion.“

Auch Crunchyroll zeigt sich begeistert. Asa Suehira, Chief Content Officer des Streamingdienstes, betonte:

Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Spiel, das für seine Präzision und Intensität bekannt ist, und diese Eigenschaften übertragen sich wunderschön auf diese Adaption.“

Die Geschichte bleibt dabei dem Original treu. Wolf, der Shinobi, muss seinen jungen Herren Kuro retten, der durch das mysteriöse Drachenerbe zur Zielscheibe dunkler Mächte wird. Eine Handlung voller Verrat, Opfer und schwerer Entscheidungen. Und das alles nun neu verpackt in einem Format, das nicht nur Gamer, sondern auch Anime-Fans auf der ganzen Welt in den Bann ziehen dürfte.

Weitere Beiträge

NEWS
Warhammer 40k Dawn of War 4 erscheint schon bald

„Beim Imperator!“ – Warhammer 40K Dawn of War 4 meldet sich zurück

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
gamescom 2025 opening night
PCPLAYSTATIONNINTENDOXBOX

Trailer pur! Die größten Knaller der Opening Night Live 2025

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Endlich angekündigt, der free Ride Modus für das neue Mafia
PCPLAYSTATIONXBOX

Freiheit hat ihren Preis – Mafia: The Old Country überrascht mit Gratis-Update

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Die gamescom 2025 wird gleich zu Anfang mit Highlights und Trailer auftrumpfen
PCPLAYSTATIONXBOXSTREAMING

Eine Nacht voller Premieren – Diese Spiele rocken definitiv die gamescom Opening Night Live 2025

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PLAYSTATION

Gigantische Auswahl: Neue Waffen & PS5-Features in Ghost of Yōtei vorgestellt

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming