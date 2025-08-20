Auf der gamescom tauchen Fans von Landwirtschaft und Aquakultur in die raue Schönheit der Highlands ein: Publisher und Entwickler GIANTS Software bringt eine spielbare Version der Highlands Fishing Expansion für Landwirtschafts-Simulator 25 mit. Der begleitende gamescom Trailer gewährt Einblicke in die Highlights – von eindrucksvollen Schauplätzen bis hin zu neuen Gameplay-Mechaniken.

Preview präsentiert neue Features

Highlands Fishing führt Kinlaig ein, eine neue Karte, geprägt von felsigen Tälern, rauem Grasland und Highland-Rindern unter weitläufigen, bedeckten Himmeln. Die windgepeitschte, geschichtsträchtige Region verbindet traditionelle Landwirtschaft mit Aquakultur, während authentische Architektur die Kulisse für neue Aktivitäten bildet – darunter die Aufzucht und Ernte von Fischen. Zudem halten Zwiebeln als neue Feldfrucht Einzug. Der Fuhrpark wächst um Maschinen von Monosem, Can-Am, Agri-Spread und GT Bunning und verleiht den Aktivitäten an Land wie auf dem Wasser zusätzliche Tiefe.

Spielbare Premiere von Highlands Fishing

Der kaum zu übersehende Stand in Halle 6 bietet die Möglichkeit, die kommende Erweiterung eigenhändig abzuspielen. Denn GIANTS Software präsentiert mit dem John Deere 9RX 830 einen gewaltigen Traktor mit über 900 PS. Vor Ort sorgt das Team mit Bühnenshows, Giveaways, zahlreichen Spielstationen und weiteren Aktionen für Unterhaltung.

Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der Year 1 Season Pass ist verfügbar und umfasst die am 4. November erscheinende Highlands Fishing Expansion sowie drei weitere Packs. Im Vergleich zum Einzelkauf der Inhalte sparen Fans bis zu 25%. Zusätzlich veröffentlicht GIANTS Software kostenlose Content-Updates und von der Community erstellte Inhalte im offiziellen ModHub. GIANTS Software ist vom 20. bis 24. August auf der gamescom in Köln vertreten – in der Entertainment Area in Halle 6 sowie in der Business Area in Halle 4.2, Stand B42. Weitere Informationen auf der offiziellen Farming Simulator Website.