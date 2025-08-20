Warner Bros. Games, TT Games, DC und the LEGO Group präsentieren LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, ein brandneues Action-Abenteuer-Videospiel, bei dem sich Spielerinnen und Spieler auf eine epische Reise begeben, um zum Held von Gotham City zu werden. Mit dem für TT Games typischen LEGO-Humor ist es inspiriert von 86 Jahren Batman-Filmen, -Fernsehserien, -Comicheften und -Spielen.



LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, entwickelt von TT Games, den Schöpfern des meistverkauften LEGO Spiele-Franchise, inklusive LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und veröffentlicht von Warner Bros. Games, erscheint in 2026 auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2™ und auf PC via Steam und Epic Games Store. Das Spiel kann ab heute auf die Wunschliste gesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ankündigen zu dürfen, ein fantastisches neues Spiel, das jedem Spielertyp Spaß und Unterhaltung bieten soll“, so JB Perrette, President und CEO, Streaming & Games, Warner Bros. Discovery. „Unser bemerkenswertes Team bei TT Games arbeitet hart daran, eine neue Perspektive auf das beliebte Batman-Universum zu bieten, mit neuen und verbesserten Features, die über frühere LEGO-Spiele hinausgehen und sowohl langjährige Fans als auch Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen begeistern werden.“



„Wir alle hier bei TT Games sind unglaublich stolz darauf, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zu präsentieren, ein brandneues Spiel, mit dem wir all das feiern, was Batman ausmacht,“ sagt Jonathan Smith, Strategic Director & Head of Development Team, TT Games. „Wir nehmen die Spielerinnen und Spieler mit auf Bruce Waynes epische Reise, um der legendäre Held von Gotham City zu werden. Dabei integrieren wir ikonische Momente aus Batmans Geschichte und geben ihnen unsere ganz besondere LEGO-Wendung. Unsere neuen Kombofunktionen zur Verbrechensbekämpfung machen unglaublich viel Spaß und bringen das LEGO-Gameplay auf ein ganz neues Level.“



„Ob als zorniger Dunkler Ritter, brillanter Detektiv oder unerwarteter Vater der ‚Batfam‘, Batman hat sich ständig weiterentwickelt – geprägt von der Welt um ihn herum und ist dabei gleichzeitig ein zeitloses Symbol geblieben“, sagt Jim Lee, President, Publisher und Chief Creative Officer, DC. „Dieses Spiel vereint nahezu alle Facetten seines Vermächtnisses und lässt Spielerinnen und Spieler die ganze Bandbreite dessen erleben, was Batman so ikonisch macht. Mit unglaublicher Sorgfalt, Kreativität und tiefem Respekt für den Mythos hat TT Games eine Liebeserklärung an die Welt von Batman geschaffen.“



„Das ist ein Batman-Spiel, mit dem sich Fans sofort identifizieren können“, so Fredrik Löving, Senior Vice President und Global Head of GAME, the LEGO Group. „Unsere Partner bei Warner Bros. Games, TT Games und DC haben ein Erlebnis geschaffen, das den Stil, die Intensität und die Authentizität des größten Helden von Gotham City vermittelt und mit dem familienfreundlichen Spaß der Marke LEGO verbindet, sodass es für alte und neue LEGO Batman-Fans zu einem spannenden Erlebnis wird.“



Das Abenteuer beginnt mit Batmans Ursprüngen, als ein junger Bruce Wayne mit der Liga der Schatten trainiert. Während der geschichtsträchtigen Kampagne versammeln Spielerinnen und Spieler bekannte Charaktere als Verbündete, inklusive Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman und Talia al Ghul. Sie helfen dabei, sich der immer wachsenden Bedrohung durch einer Galerie aus Schurken bestehend aus DC-Superschurken wie Joker, Pinguin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane und mehr zu stellen.



Mit einem neuen, dynamischen Kampfsystem für LEGO Batman, das den bekannten Kampfstil des maskierten Rächers widerspiegelt, haut jeder Treffer richtig rein, mit flüssigen Angriffsketten, Kontern und übertriebenen Niederschlägen. Egal, ob sie als Batman allein oder im lokalen kooperativen Modus für Zwei spielen, Spielerinnen und Spieler können ikonische Bat-Apparate wie Batarangs nutzen, um Gegner abzulenken oder zu betäuben, oder die Batclaw, um sie heranzuziehen. Partner-Charaktere haben ihre eigene Signature-Ausrüstung, inklusive Jim Gordons Schaumsprüher, Robins Kabelwerfer und Catwomans Peitsche, was eine Reihe an Optionen bietet, sich Begegnungen mit Gegnern und Boss-Kämpfen zu stellen. Für die, die sich ein schwierigeres Spiel wünschen, bietet LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters mehr als die bekannte LEGO-Erfahrung: Die neue verbesserte Schwierigkeitsstufe „Maskierter Rächer“ und die noch schwierigere Schwierigkeitsstufe „Dunkler Ritter“.



Das Spiel findet vor der Kulisse von Gotham City statt, einem Open-World LEGO-Spielplatz voller Verbrechen, die es zu stoppen gilt, Rätsel zu lösen, Belohnungen zu sammeln und Überraschungen an jeder Ecke, in jeder Gasse und auf jedem Dach zu entdecken. Spielerinnen und Spieler können durch die Gegend schwingen, gleiten oder fahren. Sie können mit Batmans Wurfhaken von Dach zu Dach schwingen, mit dem Gleiter über die Stadt schweben oder mit Stil und einer Reihe an Batmobilen und Batcycles durch die Straßen rasen. Die Bathöhle kann auch angepasst werden, um Fahrzeuge, Trophäen und über 100 sammelbare Batanzüge und Partner-Outfits basierend auf früheren Batman-Medien darzustellen.



Spielerinnen und Spieler können den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug, inspiriert von Detective Comics #27 (1939), freischalten, indem sie sich ein WB Games-Konto erstellen.

Mehr über LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters gibt es unter LEGOBatmanGame.com oder in den Communities auf (@LEGODCGame), X (@LEGODCGame), YouTube (@WBGames), TikTok (WBGames) und Facebook (LEGODCGame).