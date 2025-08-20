Mit ihrem Auftritt auf der gamescom 2025 in Köln gibt die internationale Gaming-Audio-Marke OXS ihren offiziellen Start auf dem deutschen Markt bekannt. Die innovativen Produkte, die bereits in über 15 Ländern erfolgreich vertrieben werden, sind damit erstmals auch für Gamerinnen und Gamer im deutschsprachigen Raum erhältlich.

OXS – Gaming Sound neu definiert

OXS („Omni Xspace“) wurde 2021 gegründet, um Gaming-Sound neu zu definieren. Das Unternehmen verbindet über 15 Jahre Audio-Expertise mit dem Anspruch, Klang erlebbar zu machen. Im Zentrum stehen immersive 360°-Soundlösungen, die durch Detailreichtum, klare Raumorientierung und außergewöhnliche Tiefe überzeugen. So tauchen Spielerinnen und Spieler noch intensiver in virtuelle Welten ein und erleben Games mit völlig neuen Klangdimensionen.



Auftritt auf der gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 präsentiert OXS erstmals seine Audio-Innovationen in Deutschland. Am Stand in Halle 10.1, C070/071 können Besucher die neuesten Produkte direkt vor Ort testen und unmittelbar erfahren, wie OXS Gaming-Sound in ein immersives Erlebnis verwandelt.



Für Medien- und Fachbesucher steht Jean Marc Behle von der Agentur behle & partner als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit dem Messeauftritt setzt OXS ein starkes Signal für den offiziellen Markteintritt in Deutschland.



Weitere Informationen sind unter https://oxsaudio.de zu finden.