Mit Call to Arms erhält das Kampfsystem von Valheim eine umfassende Überarbeitung. Zudem bringt das Update neue Gegner, Waffen, Rüstungssets und Handwerksmaterialien in das beliebte Wikinger-Survivalspiel.

Iron Gate und Coffee Stain Publishing freuen sich, das neueste Update für ihr erfolgreiches Wikinger-Survivalspiel Valheim vorzustellen: Call to Arms! Das Update wurde mit einem epischen neuen Trailer während der IGN gamescom-Showcase enthüllt und führt ein überarbeitetes Kampfsystem sowie neue Gegner, Rüstungssets, Waffen und Handwerksmaterialien ein – und ist ab sofort im öffentlichen Test verfügbar!

Adrenalin & Talismane

Um Valheims oft raues und herausforderndes Kampferlebnis weiter zu verbessern, führt Iron Gate eine neue Ressource namens Adrenalin ein. Gekoppelt an ein neues herstellbares Accessoire namens Talisman (Trinket). Talismane ermöglichen es den Spielern, Adrenalin durch das Zufügen von Schaden oder das Ausweichen gegnerischer Angriffe zu sammeln. Ist die Adrenalinleiste gefüllt, aktiviert sich der Talisman automatisch und verstärkt die Angriffe des Spielers.

Adrenalin kann durch normale Angriffe, bestimmte Magie-Angriffe sowie durch perfekt geblockte oder ausgewichene Angriffe aufgebaut werden. Es gibt 13 verschiedene Talismane, und Spieler können je nach Spielstil wählen, welchen sie herstellen möchten.

Die Talismane stellen eine neue Ebene im Kampfsystem von Valheim dar und ermöglichen es den Spielern, sich stärker auf eine bevorzugte Kampfrolle zu spezialisieren. Egal ob mit methodischen, kraftvollen Schlägen oder schnellen, aufeinanderfolgenden Attacken. Diese neuen Accessoires ergänzen die Vielzahl an Waffen und Rüstungssets im Spiel und erweitern die Möglichkeiten des Charakter-Buildings erheblich.

Der Bär ist los

Wikinger, seid auf der Hut – das zehnte Reich wird noch gefährlicher. Bären halten Einzug in Valheim und sie kommen nicht zum Kuscheln. Diese neuen Gegner stellen eine echte Bedrohung dar und durchstreifen die üppigen Biome des zehnten Reichs. Wer sie besiegt, erhält wertvolle Materialien zur Herstellung eines neuen Rüstungssets.

Das Call to Arms-Update bringt außerdem eine Vielzahl neuer Handwerksmaterialien, ein neues Set hölzerner Waffen für freundschaftliche Duelle, drei neue Bauelemente sowie eine neue Trainingspuppe namens Battle Brother, mit der Wikinger ihre Kampffähigkeiten weiter verfeinern können.

Call to Arms ist jetzt im öffentlichen Testzweig von Valheim spielbar!

Spieler weltweit können ab sofort neue Bestien jagen und dabei gut aussehen – auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und Mac.

Valheim ist auf Xbox One, Xbox Series X|S und Xbox Game Pass sowie im Microsoft Store, PC Game Pass und Steam Early Access für PC und Linux erhältlich. Valheim kann auch auf Discord verfolgt werden.